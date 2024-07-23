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Путин проведет встречу с новым председателем Счетной палаты - РИА Новости, 23.07.2024
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12:22 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/putin-1961422468.html
Путин проведет встречу с новым председателем Счетной палаты
Путин проведет встречу с новым председателем Счетной палаты - РИА Новости, 23.07.2024
Путин проведет встречу с новым председателем Счетной палаты
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым председателем Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком, это будет его первый доклад главе... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:22
2024-07-23T12:22
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
борис ковальчук
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым председателем Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком, это будет его первый доклад главе государства на новом посту, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. &quot;Президент работает в Кремле, сегодня тоже идут встречи, внутренние совещания. Будет также у Путина совещание с Борисом Ковальчуком, с руководителем Счетной палаты нашей страны. Он уже успел войти в курс дела, и это будет его первый доклад в качестве главы Счётной палаты&quot;, - сказал Песков.По его словам, трудно переоценить важность этого органа. "Поэтому сегодня предстоит серьёзный разговор, он будет открытым для прессы. А остальные мероприятия носят чисто служебный характер", - сказал Песков.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, борис ковальчук
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Борис Ковальчук
Путин проведет встречу с новым председателем Счетной палаты

Путин проведет встречу с новым председателем Счетной палаты Ковальчуком

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкБорис Ковальчук
Борис Ковальчук - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Борис Ковальчук . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым председателем Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком, это будет его первый доклад главе государства на новом посту, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Президент работает в Кремле, сегодня тоже идут встречи, внутренние совещания. Будет также у Путина совещание с Борисом Ковальчуком, с руководителем Счетной палаты нашей страны. Он уже успел войти в курс дела, и это будет его первый доклад в качестве главы Счётной палаты", - сказал Песков.

По его словам, трудно переоценить важность этого органа.
"Поэтому сегодня предстоит серьёзный разговор, он будет открытым для прессы. А остальные мероприятия носят чисто служебный характер", - сказал Песков.
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинБорис Ковальчук
 
 
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