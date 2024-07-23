https://ria.ru/20240723/putin-1961422468.html

Путин проведет встречу с новым председателем Счетной палаты

Путин проведет встречу с новым председателем Счетной палаты - РИА Новости, 23.07.2024

Путин проведет встречу с новым председателем Счетной палаты

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым председателем Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком, это будет его первый доклад главе... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:22

2024-07-23T12:22

2024-07-23T12:22

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

борис ковальчук

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым председателем Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком, это будет его первый доклад главе государства на новом посту, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле, сегодня тоже идут встречи, внутренние совещания. Будет также у Путина совещание с Борисом Ковальчуком, с руководителем Счетной палаты нашей страны. Он уже успел войти в курс дела, и это будет его первый доклад в качестве главы Счётной палаты", - сказал Песков.По его словам, трудно переоценить важность этого органа. "Поэтому сегодня предстоит серьёзный разговор, он будет открытым для прессы. А остальные мероприятия носят чисто служебный характер", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240723/vrio-1961421891.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, борис ковальчук