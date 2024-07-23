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В Калуге проверят видео, на котором мужчины глумятся над телом утопленника - РИА Новости, 23.07.2024
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17:18 23.07.2024
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В Калуге проверят видео, на котором мужчины глумятся над телом утопленника
В Калуге проверят видео, на котором мужчины глумятся над телом утопленника - РИА Новости, 23.07.2024
В Калуге проверят видео, на котором мужчины глумятся над телом утопленника
Полиция в Калужской области проводит проверку видео, на котором двое мужчин глумятся над телом утопленника, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:18
2024-07-23T17:18
происшествия
калужская область
калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Полиция в Калужской области проводит проверку видео, на котором двое мужчин глумятся над телом утопленника, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону. В соцсетях и СМИ появилось видео, на котором рядом с прибитым к берегу водоема телом утопленника фотографируется мужчина. Он и его товарищ за кадром, снимающий происходящее на видео, смеются, примеряя наиболее удачные для кадра позы. "Оператор" предлагает обнять утопленника. В публикациях говорится, что дело происходит в Калужской области. "Информация, размещенная в сети интернет, проверяется сотрудниками полиции. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что личности веселящихся мужчин и обстоятельства проведения съемки устанавливаются.
https://ria.ru/20240719/video-1960808281.html
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происшествия, калужская область, калуга
Происшествия, Калужская область, Калуга
В Калуге проверят видео, на котором мужчины глумятся над телом утопленника

В Калуге проверят видео, на котором двое мужчин глумятся над телом утопленника

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Полиция в Калужской области проводит проверку видео, на котором двое мужчин глумятся над телом утопленника, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
В соцсетях и СМИ появилось видео, на котором рядом с прибитым к берегу водоема телом утопленника фотографируется мужчина. Он и его товарищ за кадром, снимающий происходящее на видео, смеются, примеряя наиболее удачные для кадра позы. "Оператор" предлагает обнять утопленника. В публикациях говорится, что дело происходит в Калужской области.
«
"Информация, размещенная в сети интернет, проверяется сотрудниками полиции. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что личности веселящихся мужчин и обстоятельства проведения съемки устанавливаются.
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