https://ria.ru/20240723/proverka-1961524251.html

В Калуге проверят видео, на котором мужчины глумятся над телом утопленника

В Калуге проверят видео, на котором мужчины глумятся над телом утопленника - РИА Новости, 23.07.2024

В Калуге проверят видео, на котором мужчины глумятся над телом утопленника

Полиция в Калужской области проводит проверку видео, на котором двое мужчин глумятся над телом утопленника, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:18

2024-07-23T17:18

2024-07-23T17:18

происшествия

калужская область

калуга

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Полиция в Калужской области проводит проверку видео, на котором двое мужчин глумятся над телом утопленника, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону. В соцсетях и СМИ появилось видео, на котором рядом с прибитым к берегу водоема телом утопленника фотографируется мужчина. Он и его товарищ за кадром, снимающий происходящее на видео, смеются, примеряя наиболее удачные для кадра позы. "Оператор" предлагает обнять утопленника. В публикациях говорится, что дело происходит в Калужской области. "Информация, размещенная в сети интернет, проверяется сотрудниками полиции. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что личности веселящихся мужчин и обстоятельства проведения съемки устанавливаются.

https://ria.ru/20240719/video-1960808281.html

калужская область

калуга

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происшествия, калужская область, калуга