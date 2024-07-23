https://ria.ru/20240723/primore-1961523839.html

Из приморского лагеря эвакуировали более 400 человек из-за ливня

Из приморского лагеря эвакуировали более 400 человек из-за ливня - РИА Новости, 23.07.2024

Из приморского лагеря эвакуировали более 400 человек из-за ливня

Более 400 человек, в том числе 351 ребенок, эвакуированы из лагеря в Приморье, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:17

2024-07-23T17:17

2024-07-23T17:17

происшествия

россия

партизанск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 400 человек, в том числе 351 ребенок, эвакуированы из лагеря в Приморье, сообщается в Telegram-канале МЧС России. В Приморье идут сильные дожди, действует штормовое предупреждение. В Анучинском округе транспортное сообщение нарушено с четырьмя селами, в Партизанском муниципальном округе отрезано шесть сел. В Партизанске спасатели эвакуировали в пункт временного размещения 350 воспитанников детского лагеря "Костер" из-за отсутствия проезда к лагерю. Во вторник в Партизанском муниципальном округе Приморья затопило свыше 100 домов. "МЧС России: все дети и персонал перевезены из приморского лагеря. Сотрудники МЧС России и волонтеры эвакуировали на плавсредствах 351 ребенка и 57 человек. Все размещены в двух детсадах", - говорится в сообщении.

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россия

партизанск

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Эвакуация людей из детского лагеря в Приморье Из лагеря вплавь: спасатели МЧС России экстренно вывозят людей из детского лагеря в связи с ухудшением погодных условий в Приморье. Отмечается, что из-за обильных дождей в Партизанском городском округе разлился Лозовый ключ и детский лагерь оказался отрезан от транспортного сообщения. Эвакуированных временно разместят в детских садах региона. По данным МЧС России, в лагере находятся 400 человек, 351 из них — дети. 2024-07-23T17:17 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, партизанск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024