https://ria.ru/20240723/primore-1961461067.html

В Приморье из-за ливней отрезало шесть сел и дачный поселок

В Приморье из-за ливней отрезало шесть сел и дачный поселок - РИА Новости, 23.07.2024

В Приморье из-за ливней отрезало шесть сел и дачный поселок

Шесть сел и дачный поселок остались без транспортного сообщения в двух районах Приморья из-за продолжающихся во вторник ливней, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:27

2024-07-23T14:27

2024-07-23T14:28

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Шесть сел и дачный поселок остались без транспортного сообщения в двух районах Приморья из-за продолжающихся во вторник ливней, сообщает правительство региона. В Приморье идут сильные дожди, действует штормовое предупреждение. В Анучинском округе транспортное сообщение нарушено с четырьмя селами. В Партизанском городском округе спасатели эвакуируют в пункт временного размещения 350 воспитанников детского лагеря "Костер" из-за отсутствия проезда к лагерю. "В результате обильных осадков на дорогах края выявлены переливы в пяти муниципалитетах Приморья. Так, в Партизанском округе из-за крупных переливов, образовавшихся со второго по третий километры трассы Авангард–Мельники–Залесье, отрезанными остались населенные пункты Авангард, Мельники и Залесье. Также нет проезда на седьмом километре автодороги Новолитовск–Васильевка. От "большой земли" отрезан населенный пункт Васильевка", - говорится в сообщении. Также нет проезда к селам Романовский Ключ и Тигровое. Ограничено движение легкового авто на десятом километре трассы Бровничи–Тигровый и на седьмом километре дороги Екатериновка–Новая Сила. В Лазовском округе есть перелив через временный объезд в селе Валентин и в поселке Преображение по дороге на дачные участки. Там ограничено движение легковых авто. В Анучинском округе отмечаются переливы на дороге Анучино–Еловка–Муравейка и на третьем километре дороги на подъезде к селу Еловка. Проезд есть везде. В Шкотовском округе отрезан дачный поселок у моста на дороге Штыково-Заречное. Восстанавливать транспортное сообщение будут после спада воды.

https://ria.ru/20240723/primore-1961416064.html

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происшествия, россия, приморский край, наводнения в россии — 2024