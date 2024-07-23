https://ria.ru/20240723/primore-1961416064.html
Из приморского лагеря эвакуируют 350 детей из-за ливня
Из приморского лагеря эвакуируют 350 детей из-за ливня - РИА Новости, 23.07.2024
Из приморского лагеря эвакуируют 350 детей из-за ливня
Сотрудники МЧС эвакуируют 350 детей из лагеря в Партизанском городском округе Приморья, проезд в который отрезало из-за ливней, сообщает краевое правительство в РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:01
2024-07-23T12:01
2024-07-23T15:18
происшествия
жкх
партизанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС эвакуируют 350 детей из лагеря в Партизанском городском округе Приморья, проезд в который отрезало из-за ливней, сообщает краевое правительство в своем Telegram-канале. В Приморье во вторник действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей в южной части и на юго-востоке региона. Ливни идут в отдельных районах с раннего утра. В Анучинском округе транспортное сообщение нарушено с четырьмя селами. "350 воспитанников детского лагеря "Костер", который расположен в поселке Лозовый Партизанского округа, эвакуируют в ПВР города из-за перелива и отсутствия проезда к лагерю. Такое решение было принято главой города. Эвакуацией займутся сотрудники МЧС на шести плавсредствах", - говорится в сообщении. Краевое министерство ГО и ЧС отмечает также, что две группы спасателей работают в поселке Васильевка Партизанского района. Из-за переливов там будет организована лодочная переправа.
https://ria.ru/20240720/liven-1960879708.html
https://ria.ru/20240626/dalnerechensk-1955478127.html
партизанский район
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РИА Новости
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Эвакуация людей из детского лагеря в Приморье
Из лагеря вплавь: спасатели МЧС России экстренно вывозят людей из детского лагеря в связи с ухудшением погодных условий в Приморье. Отмечается, что из-за обильных дождей в Партизанском городском округе разлился Лозовый ключ и детский лагерь оказался отрезан от транспортного сообщения. Эвакуированных временно разместят в детских садах региона. По данным МЧС России, в лагере находятся 400 человек, 351 из них — дети.
2024-07-23T12:01
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PT0M23S
РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, жкх, партизанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Партизанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из приморского лагеря эвакуируют 350 детей из-за ливня
МЧС эвакуирует 350 детей из лагеря в Приморье, проезд в который отрезало ливнями