https://ria.ru/20240723/primore-1961416064.html

Из приморского лагеря эвакуируют 350 детей из-за ливня

Из приморского лагеря эвакуируют 350 детей из-за ливня - РИА Новости, 23.07.2024

Из приморского лагеря эвакуируют 350 детей из-за ливня

Сотрудники МЧС эвакуируют 350 детей из лагеря в Партизанском городском округе Приморья, проезд в который отрезало из-за ливней, сообщает краевое правительство в РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:01

2024-07-23T12:01

2024-07-23T15:18

происшествия

жкх

партизанский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС эвакуируют 350 детей из лагеря в Партизанском городском округе Приморья, проезд в который отрезало из-за ливней, сообщает краевое правительство в своем Telegram-канале. В Приморье во вторник действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей в южной части и на юго-востоке региона. Ливни идут в отдельных районах с раннего утра. В Анучинском округе транспортное сообщение нарушено с четырьмя селами. "350 воспитанников детского лагеря "Костер", который расположен в поселке Лозовый Партизанского округа, эвакуируют в ПВР города из-за перелива и отсутствия проезда к лагерю. Такое решение было принято главой города. Эвакуацией займутся сотрудники МЧС на шести плавсредствах", - говорится в сообщении. Краевое министерство ГО и ЧС отмечает также, что две группы спасателей работают в поселке Васильевка Партизанского района. Из-за переливов там будет организована лодочная переправа.

https://ria.ru/20240720/liven-1960879708.html

https://ria.ru/20240626/dalnerechensk-1955478127.html

партизанский район

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Эвакуация людей из детского лагеря в Приморье Из лагеря вплавь: спасатели МЧС России экстренно вывозят людей из детского лагеря в связи с ухудшением погодных условий в Приморье. Отмечается, что из-за обильных дождей в Партизанском городском округе разлился Лозовый ключ и детский лагерь оказался отрезан от транспортного сообщения. Эвакуированных временно разместят в детских садах региона. По данным МЧС России, в лагере находятся 400 человек, 351 из них — дети. 2024-07-23T12:01 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, жкх, партизанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)