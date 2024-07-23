Рейтинг@Mail.ru
Из приморского лагеря эвакуируют 350 детей из-за ливня - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 23.07.2024 (обновлено: 15:18 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/primore-1961416064.html
Из приморского лагеря эвакуируют 350 детей из-за ливня
Из приморского лагеря эвакуируют 350 детей из-за ливня - РИА Новости, 23.07.2024
Из приморского лагеря эвакуируют 350 детей из-за ливня
Сотрудники МЧС эвакуируют 350 детей из лагеря в Партизанском городском округе Приморья, проезд в который отрезало из-за ливней, сообщает краевое правительство в РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:01
2024-07-23T15:18
происшествия
жкх
партизанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961484490_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ffefd6484ad59b575afc4a46673ef481.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС эвакуируют 350 детей из лагеря в Партизанском городском округе Приморья, проезд в который отрезало из-за ливней, сообщает краевое правительство в своем Telegram-канале. В Приморье во вторник действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей в южной части и на юго-востоке региона. Ливни идут в отдельных районах с раннего утра. В Анучинском округе транспортное сообщение нарушено с четырьмя селами. "350 воспитанников детского лагеря "Костер", который расположен в поселке Лозовый Партизанского округа, эвакуируют в ПВР города из-за перелива и отсутствия проезда к лагерю. Такое решение было принято главой города. Эвакуацией займутся сотрудники МЧС на шести плавсредствах", - говорится в сообщении. Краевое министерство ГО и ЧС отмечает также, что две группы спасателей работают в поселке Васильевка Партизанского района. Из-за переливов там будет организована лодочная переправа.
https://ria.ru/20240720/liven-1960879708.html
https://ria.ru/20240626/dalnerechensk-1955478127.html
партизанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эвакуация людей из детского лагеря в Приморье
Из лагеря вплавь: спасатели МЧС России экстренно вывозят людей из детского лагеря в связи с ухудшением погодных условий в Приморье. Отмечается, что из-за обильных дождей в Партизанском городском округе разлился Лозовый ключ и детский лагерь оказался отрезан от транспортного сообщения. Эвакуированных временно разместят в детских садах региона. По данным МЧС России, в лагере находятся 400 человек, 351 из них — дети.
2024-07-23T12:01
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961484490_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2c6e3544911636a8f6e315fbd3f91a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, партизанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Партизанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из приморского лагеря эвакуируют 350 детей из-за ливня

МЧС эвакуирует 350 детей из лагеря в Приморье, проезд в который отрезало ливнями

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС эвакуируют 350 детей из лагеря в Партизанском городском округе Приморья, проезд в который отрезало из-за ливней, сообщает краевое правительство в своем Telegram-канале.
В Приморье во вторник действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей в южной части и на юго-востоке региона. Ливни идут в отдельных районах с раннего утра. В Анучинском округе транспортное сообщение нарушено с четырьмя селами.
Сотрудники МЧС РФ во время дежурства на подтопленных территориях Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В двух селах Хабаровского края ввели режим ЧС после ливня
20 июля, 09:14
"350 воспитанников детского лагеря "Костер", который расположен в поселке Лозовый Партизанского округа, эвакуируют в ПВР города из-за перелива и отсутствия проезда к лагерю. Такое решение было принято главой города. Эвакуацией займутся сотрудники МЧС на шести плавсредствах", - говорится в сообщении.
Краевое министерство ГО и ЧС отмечает также, что две группы спасателей работают в поселке Васильевка Партизанского района. Из-за переливов там будет организована лодочная переправа.
Приморский край - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В Дальнереченске затопило более 50 домов и 213 придомовых территорий
26 июня, 04:20
 
ПроисшествияЖКХПартизанский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала