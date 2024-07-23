https://ria.ru/20240723/prigovor-1961526851.html

Мужчине, захватившему заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, вынесли приговор

Мужчине, захватившему заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, вынесли приговор - РИА Новости, 23.07.2024

Мужчине, захватившему заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, вынесли приговор

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении Малика Гандалоева, одного из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, по делу об участии в ИГ* и... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:25

2024-07-23T17:25

2024-07-23T17:26

происшествия

россия

ростов-на-дону

астрахань

следственный комитет россии (ск рф)

исламское государство*

захват заложников в ростовском сизо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении Малика Гандалоева, одного из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, по делу об участии в ИГ* и изготовлении СВУ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, сообщил РИА Новости представитель суда. "Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части срока наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере пятисот тысяч рублей", - сказал судья в ходе оглашения приговора. Как сообщил РИА Новости представитель суда, в своем последнем слове Гандалоев выразил недовольство ходом судебного процесса. "В целом, он сказал, что недоволен всем, и все", - сообщил собеседник агентства. В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело о захвате заложников, по которому в настоящее время проходят двое фигурантов, один из них - Малик Гандалоев. Помимо этого, с марта текущего года в суде слушалось еще одно дело в отношении Гандалоева. Он обвиняется в участии в деятельности террористической организации, незаконном изготовлении и перевозки взрывчатых веществ. В ходе суда прокурор запросил для Гандалоева 22 года колонии строгого режима. Как уточнил РИА Новости источник, по версии следствия, в 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом, а также знакомым, находясь в Астрахани, купили элементы для изготовления взрывного устройства. После этого они приехали в Ингушетию, где ушли в горы и записали там на телефон видео, в которых давали присягу на верность амиру запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"*. Кроме того, как считает следствие, в феврале-марте 2023 года, они в сторожке в лесу изготовили СВУ и взрывчатое вещество, которые собирались использовать в будущем при поступлении указаний от руководства ИГ*. В конце марта того же года их задержали силовики. Уточняется, что Гандалоев признан судом виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), части 2 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).* Запрещенная в РФ международная террористическая организация

https://ria.ru/20240723/grazhdanin-1961469930.html

https://ria.ru/20240722/koloniya-1961201862.html

https://ria.ru/20240619/zakhvatchik-1953848778.html

россия

ростов-на-дону

астрахань

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, ростов-на-дону, астрахань, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство*, захват заложников в ростовском сизо