Мужчине, захватившему заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, вынесли приговор
Захватчик заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону получил 20 лет заключения
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении Малика Гандалоева, одного из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, по делу об участии в ИГ* и изготовлении СВУ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части срока наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере пятисот тысяч рублей", - сказал судья в ходе оглашения приговора.
Как сообщил РИА Новости представитель суда, в своем последнем слове Гандалоев выразил недовольство ходом судебного процесса. "В целом, он сказал, что недоволен всем, и все", - сообщил собеседник агентства.
В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело о захвате заложников, по которому в настоящее время проходят двое фигурантов, один из них - Малик Гандалоев.
Помимо этого, с марта текущего года в суде слушалось еще одно дело в отношении Гандалоева. Он обвиняется в участии в деятельности террористической организации, незаконном изготовлении и перевозки взрывчатых веществ. В ходе суда прокурор запросил для Гандалоева 22 года колонии строгого режима.
Как уточнил РИА Новости источник, по версии следствия, в 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом, а также знакомым, находясь в Астрахани, купили элементы для изготовления взрывного устройства. После этого они приехали в Ингушетию, где ушли в горы и записали там на телефон видео, в которых давали присягу на верность амиру запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"*. Кроме того, как считает следствие, в феврале-марте 2023 года, они в сторожке в лесу изготовили СВУ и взрывчатое вещество, которые собирались использовать в будущем при поступлении указаний от руководства ИГ*. В конце марта того же года их задержали силовики.
Уточняется, что Гандалоев признан судом виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), части 2 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
* Запрещенная в РФ международная террористическая организация