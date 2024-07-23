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В Москве завершили капремонт пассажирского причала "Кутузовский" - РИА Новости, 23.07.2024
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В Москве завершили капремонт пассажирского причала "Кутузовский"
В Москве завершили капремонт пассажирского причала "Кутузовский" - РИА Новости, 23.07.2024
В Москве завершили капремонт пассажирского причала "Кутузовский"
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт пассажирского причала "Кутузовский" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:25
2024-07-23T13:25
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общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт пассажирского причала "Кутузовский" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта. В этом году провели капремонт пассажирского причала "Кутузовский" на набережной Тараса Шевченко", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1963 году ни разу капитально не ремонтировали. "В рамках проекта обновили нижнюю площадку причала, стенки, лестничные сходы и парапеты. Дополнительно установили ограждения, заменили отбойные и швартовые устройства. Кроме того, привели в порядок подводную часть, большая часть работ проводилась с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов", - рассказал Бирюков Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ежегодно в столице проводятся масштабные гидротехнические работы по очистке причалов и углублению их акваторий. Их необходимость вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

В Москве завершили капремонт пассажирского причала "Кутузовский"

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыВ Москве завершили капремонт пассажирского причала "Кутузовский"
В Москве завершили капремонт пассажирского причала Кутузовский - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт пассажирского причала "Кутузовский" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта. В этом году провели капремонт пассажирского причала "Кутузовский" на набережной Тараса Шевченко", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1963 году ни разу капитально не ремонтировали.
«
"В рамках проекта обновили нижнюю площадку причала, стенки, лестничные сходы и парапеты. Дополнительно установили ограждения, заменили отбойные и швартовые устройства. Кроме того, привели в порядок подводную часть, большая часть работ проводилась с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов", - рассказал Бирюков
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ежегодно в столице проводятся масштабные гидротехнические работы по очистке причалов и углублению их акваторий. Их необходимость вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.
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