В Москве завершили капремонт пассажирского причала "Кутузовский"
© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыВ Москве завершили капремонт пассажирского причала "Кутузовский"
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт пассажирского причала "Кутузовский" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта. В этом году провели капремонт пассажирского причала "Кутузовский" на набережной Тараса Шевченко", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1963 году ни разу капитально не ремонтировали.
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"В рамках проекта обновили нижнюю площадку причала, стенки, лестничные сходы и парапеты. Дополнительно установили ограждения, заменили отбойные и швартовые устройства. Кроме того, привели в порядок подводную часть, большая часть работ проводилась с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов", - рассказал Бирюков
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ежегодно в столице проводятся масштабные гидротехнические работы по очистке причалов и углублению их акваторий. Их необходимость вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.
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22 декабря 2023, 10:06