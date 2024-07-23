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В Приамурье возбудили дело после жестокого избиения девушки - РИА Новости, 23.07.2024
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09:46 23.07.2024 (обновлено: 10:42 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/priamurja-1961379039.html
В Приамурье возбудили дело после жестокого избиения девушки
В Приамурье возбудили дело после жестокого избиения девушки - РИА Новости, 23.07.2024
В Приамурье возбудили дело после жестокого избиения девушки
Уголовное дело возбудили по факту жестокого избиения девушки в Благовещенске в Приамурье, снятое на видео, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:46
2024-07-23T10:42
происшествия
благовещенск
амурская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту жестокого избиения девушки в Благовещенске в Приамурье, снятое на видео, сообщает СУСК региона. "В социальных медиа размещена информация о том, что в Благовещенске неизвестные жестоко избивали девушку, фиксируя происходящее на видео. По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации по данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело… по статье "угроза причинения тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении. Также возбуждённое МВД региона уголовное дело по статье хулиганство, совершенное группой лиц, планируют передать в следственное управление, уточнили в СУСК Приамурья. Ранее полиция Благовещенска организовала проверку по опубликованному видео в соцсетях, где несколько молодых людей жестоко избивают девушку, сообщили РИА Новости в МВД по Амурской области. На видео несколько молодых людей в медицинских масках устраивают "допрос" молодой девушке, они обвиняют ее в обмане некоего "магазина" на сумму в 300 тысяч рублей. Она утверждает, что ее подставили. Периодически девушку избивают. В конце видео ей сбривают машинкой волосы, обливают зеленкой и требуют просить прощения у "магазина".
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происшествия, благовещенск, амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приамурье возбудили дело после жестокого избиения девушки

СК возбудил дело по факту избиения девушки в Благовещенске, снятого на видео

© Кадр видео из соцсетейНеизвестные в Благовещенске избили девушку. Кадр видео
Неизвестные в Благовещенске избили девушку. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Неизвестные в Благовещенске избили девушку. Кадр видео
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту жестокого избиения девушки в Благовещенске в Приамурье, снятое на видео, сообщает СУСК региона.
«
"В социальных медиа размещена информация о том, что в Благовещенске неизвестные жестоко избивали девушку, фиксируя происходящее на видео. По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации по данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело… по статье "угроза причинения тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Также возбуждённое МВД региона уголовное дело по статье хулиганство, совершенное группой лиц, планируют передать в следственное управление, уточнили в СУСК Приамурья.
Ранее полиция Благовещенска организовала проверку по опубликованному видео в соцсетях, где несколько молодых людей жестоко избивают девушку, сообщили РИА Новости в МВД по Амурской области.
На видео несколько молодых людей в медицинских масках устраивают "допрос" молодой девушке, они обвиняют ее в обмане некоего "магазина" на сумму в 300 тысяч рублей. Она утверждает, что ее подставили. Периодически девушку избивают. В конце видео ей сбривают машинкой волосы, обливают зеленкой и требуют просить прощения у "магазина".
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ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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