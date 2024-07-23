https://ria.ru/20240723/post-1961356817.html
"Я поехала дальше": последний пост погибшей байкерши ужаснул поклонников
"Я поехала дальше": последний пост погибшей байкерши ужаснул поклонников - РИА Новости, 23.07.2024
"Я поехала дальше": последний пост погибшей байкерши ужаснул поклонников
Погибшая в Турции россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях байкерша под ником "МотоТаня", в последнем посте в Instagram* говорила о желании покорить эту... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T03:39
2024-07-23T03:39
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Погибшая в Турции россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях байкерша под ником "МотоТаня", в последнем посте в Instagram* говорила о желании покорить эту страну на мотоцикле.Девушка опубликовала видео из Турции со своим байком, в подписи она отметила, что вернулась в эту страну из Греции, так как с мотоциклом ее туда не пропустили."Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию", — написала Озолина в публикации четырехдневной давности. При этом в понедельник она опубликовала сторис из Измира."Какой символичный последний пост", — написала ernestosh."Какая ирония… Как будто эта ситуация намекала о чем-то", — заметил zematang."Кто мог знать, что это путешествие для Тани будет последним. Соболезнования родным", — добавила karina__kutyreva."Тринадцать часов назад прекрасная девушка пила чай и встречала утро, теперь ее нет… Ужасная трагедия, берегите себя — жизнь одна", — призвал evgenyshakirov.Как сообщило в ночь на вторник агентство Anadolu, Озолина погибла в турецкой провинции Мугла в результате ДТП — ее мотоцикл столкнулся с другим байком. Девушка скончалась на месте происшествия. У Озолиной почти миллион подписчиков в Instagram* и около двух миллионов — в YouTube.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, турция, греция, измир, мугла (провинция)
В мире, Турция, Греция, Измир, Мугла (провинция)
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Погибшая в Турции россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях байкерша под ником "МотоТаня", в последнем посте в Instagram* говорила о желании покорить эту страну на мотоцикле.
Девушка опубликовала видео из Турции со своим байком, в подписи она отметила, что вернулась в эту страну из Греции
, так как с мотоциклом ее туда не пропустили.
"Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию", — написала Озолина в публикации четырехдневной давности.
При этом в понедельник она опубликовала сторис из Измира
.
"Какой символичный последний пост", — написала ernestosh.
"Какая ирония… Как будто эта ситуация намекала о чем-то", — заметил zematang.
"Кто мог знать, что это путешествие для Тани будет последним. Соболезнования родным", — добавила karina__kutyreva.
"Тринадцать часов назад прекрасная девушка пила чай и встречала утро, теперь ее нет… Ужасная трагедия, берегите себя — жизнь одна", — призвал evgenyshakirov.
Как сообщило в ночь на вторник агентство Anadolu, Озолина погибла в турецкой провинции Мугла
в результате ДТП — ее мотоцикл столкнулся с другим байком. Девушка скончалась на месте происшествия. У Озолиной почти миллион подписчиков в Instagram* и около двух миллионов — в YouTube.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.