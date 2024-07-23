https://ria.ru/20240723/port-1961390754.html
Источник сообщил о гибели человека из-за атаки на паром в порту "Кавказ"
Источник сообщил о гибели человека из-за атаки на паром в порту "Кавказ" - РИА Новости, 23.07.2024
Источник сообщил о гибели человека из-за атаки на паром в порту "Кавказ"
Один человек и пятеро пострадали, по предварительной информации, в результате атаки беспилотников на паром в порту "Кавказ", все они имеют гражданство РФ,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:26
2024-07-23T10:26
2024-07-23T13:22
республика крым
происшествия
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вениамин кондратьев
краснодарский край
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Один человек и пятеро пострадали, по предварительной информации, в результате атаки беспилотников на паром в порту "Кавказ", все они имеют гражданство РФ, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал о том, что беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. По его словам, в результате атаки возник пожар."Один человек погиб, предварительно, пятеро пострадали в результате атаки беспилотников на паром в порту "Кавказ", все они имеют гражданство РФ" - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240723/minoborony-1961364296.html
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республика крым, происшествия, россия, вениамин кондратьев, краснодарский край, вооруженные силы украины
Республика Крым, Происшествия, Россия, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
Источник сообщил о гибели человека из-за атаки на паром в порту "Кавказ"
Беспилотники ВСУ атаковали паром в порту "Кавказ" на Кубани