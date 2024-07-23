https://ria.ru/20240723/port-1961390754.html

Источник сообщил о гибели человека из-за атаки на паром в порту "Кавказ"

Источник сообщил о гибели человека из-за атаки на паром в порту "Кавказ" - РИА Новости, 23.07.2024

Источник сообщил о гибели человека из-за атаки на паром в порту "Кавказ"

Один человек и пятеро пострадали, по предварительной информации, в результате атаки беспилотников на паром в порту "Кавказ", все они имеют гражданство РФ,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T10:26

2024-07-23T10:26

2024-07-23T13:22

республика крым

происшествия

россия

вениамин кондратьев

краснодарский край

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Один человек и пятеро пострадали, по предварительной информации, в результате атаки беспилотников на паром в порту "Кавказ", все они имеют гражданство РФ, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал о том, что беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. По его словам, в результате атаки возник пожар."Один человек погиб, предварительно, пятеро пострадали в результате атаки беспилотников на паром в порту "Кавказ", все они имеют гражданство РФ" - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240723/minoborony-1961364296.html

республика крым

россия

краснодарский край

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республика крым, происшествия, россия, вениамин кондратьев, краснодарский край, вооруженные силы украины