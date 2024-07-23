Орловские священники доставили квадрокоптеры разведчикам на передовую СВО
© Фото : Орловская митрополияОрловские священнослужители доставили бойцам спецоперации гуманитарный груз
© Фото : Орловская митрополия
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Священнослужители Орловской епархии привезли орловским разведчикам на передовую спецоперации гуманитарную посылку, в ее составе – квадрокоптеры, бытовая техника, инструменты, продукты и вода, сообщила пресс-служба Орловской митрополии.
"Свято-Успенский монастырь Орла приобрел самые необходимые для наших разведчиков вещи - два квадрокоптера "Мавик классик" и бытовую технику: две стиральных машины и холодильник… Помимо этого, в посылке для бойцов: дизель-генератор, 3D-принтер, болгарка аккумуляторная, необходимые наборы инструментов со всеми сопутствующими деталями, продукты питания, питьевая вода, комплекты белья и многое другое", – говорится в сообщении.
© Фото : Орловская митрополияРазгрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации, доставленного Орловской епархией
Разгрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации, доставленного Орловской епархией
© Фото : Орловская митрополия
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© Фото : Орловская митрополияРазгрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации, доставленного Орловской епархией
Разгрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации, доставленного Орловской епархией
© Фото : Орловская митрополия
2 из 3
© Фото : Орловская митрополияГуманитарный груз для бойцов спецоперации, доставленный Орловской епархией
Гуманитарный груз для бойцов спецоперации, доставленный Орловской епархией
© Фото : Орловская митрополия
3 из 3
Разгрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации, доставленного Орловской епархией
© Фото : Орловская митрополия
1 из 3
Разгрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации, доставленного Орловской епархией
© Фото : Орловская митрополия
2 из 3
Гуманитарный груз для бойцов спецоперации, доставленный Орловской епархией
© Фото : Орловская митрополия
3 из 3
Отмечается, что особую поддержку в приобретении гуманитарной помощи оказали сотрудники избирательной комиссии Орловской области во главе с председателем Лилией Пиняевой. Генеральный директор завода "Эксперт-кабель" Сергей Кутенев предоставил военным 500 метров кабеля.
Как уточняется, бойцы обратились в епархию за помощью после серьезного артобстрела, который полностью уничтожил их место дислокации вместе с базой и необходимыми вещами. "Благодаря неоценимой поддержке прихожан орловских храмов и всех неравнодушных людей, этот вопрос решился незамедлительно и практически с буквальной точностью. Все, что было уничтожено огнем, удалось вновь восполнить", – отмечается в сообщении.
По данным епархии, груз доставили на передовую благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов вместе с наместником Свято-Успенского монастыря игуменом Тихоном (Гладких) по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона и по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Бойцы выражают искреннюю благодарность всем, кто оказал необходимую помощь.
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