Рейтинг@Mail.ru
Орловские священники доставили квадрокоптеры разведчикам на передовую СВО - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
11:15 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/pomosch-1961405307.html
Орловские священники доставили квадрокоптеры разведчикам на передовую СВО
Орловские священники доставили квадрокоптеры разведчикам на передовую СВО - РИА Новости, 23.07.2024
Орловские священники доставили квадрокоптеры разведчикам на передовую СВО
Священнослужители Орловской епархии привезли орловским разведчикам на передовую спецоперации гуманитарную посылку, в ее составе – квадрокоптеры, бытовая... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T11:15
2024-07-23T11:15
надежные люди
орловская область
орел
василий иванов
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961399164_0:98:2000:1224_1920x0_80_0_0_6a2cc1ecbb20b0ab3778a7c7a35b2b4f.jpg
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Священнослужители Орловской епархии привезли орловским разведчикам на передовую спецоперации гуманитарную посылку, в ее составе – квадрокоптеры, бытовая техника, инструменты, продукты и вода, сообщила пресс-служба Орловской митрополии. "Свято-Успенский монастырь Орла приобрел самые необходимые для наших разведчиков вещи - два квадрокоптера "Мавик классик" и бытовую технику: две стиральных машины и холодильник… Помимо этого, в посылке для бойцов: дизель-генератор, 3D-принтер, болгарка аккумуляторная, необходимые наборы инструментов со всеми сопутствующими деталями, продукты питания, питьевая вода, комплекты белья и многое другое", – говорится в сообщении. Отмечается, что особую поддержку в приобретении гуманитарной помощи оказали сотрудники избирательной комиссии Орловской области во главе с председателем Лилией Пиняевой. Генеральный директор завода "Эксперт-кабель" Сергей Кутенев предоставил военным 500 метров кабеля. Как уточняется, бойцы обратились в епархию за помощью после серьезного артобстрела, который полностью уничтожил их место дислокации вместе с базой и необходимыми вещами. "Благодаря неоценимой поддержке прихожан орловских храмов и всех неравнодушных людей, этот вопрос решился незамедлительно и практически с буквальной точностью. Все, что было уничтожено огнем, удалось вновь восполнить", – отмечается в сообщении. По данным епархии, груз доставили на передовую благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов вместе с наместником Свято-Успенского монастыря игуменом Тихоном (Гладких) по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона и по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Бойцы выражают искреннюю благодарность всем, кто оказал необходимую помощь.
https://ria.ru/20240722/avtobusy-1961316196.html
орловская область
орел
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961399164_88:0:1865:1333_1920x0_80_0_0_5646b8695820bb331f41ae30cf5ca001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, орел, василий иванов , сво
Надежные люди, Орловская область, Орел, Василий Иванов , СВО

Орловские священники доставили квадрокоптеры разведчикам на передовую СВО

© Фото : Орловская митрополияОрловские священнослужители доставили бойцам спецоперации гуманитарный груз
Орловские священнослужители доставили бойцам спецоперации гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Орловская митрополия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Священнослужители Орловской епархии привезли орловским разведчикам на передовую спецоперации гуманитарную посылку, в ее составе – квадрокоптеры, бытовая техника, инструменты, продукты и вода, сообщила пресс-служба Орловской митрополии.
"Свято-Успенский монастырь Орла приобрел самые необходимые для наших разведчиков вещи - два квадрокоптера "Мавик классик" и бытовую технику: две стиральных машины и холодильник… Помимо этого, в посылке для бойцов: дизель-генератор, 3D-принтер, болгарка аккумуляторная, необходимые наборы инструментов со всеми сопутствующими деталями, продукты питания, питьевая вода, комплекты белья и многое другое", – говорится в сообщении.
© Фото : Орловская митрополияРазгрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации, доставленного Орловской епархией
Разгрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации, доставленного Орловской епархией
Разгрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации, доставленного Орловской епархией
© Фото : Орловская митрополия
1 из 3
© Фото : Орловская митрополияРазгрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации, доставленного Орловской епархией
Разгрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации, доставленного Орловской епархией
Разгрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации, доставленного Орловской епархией
© Фото : Орловская митрополия
2 из 3
© Фото : Орловская митрополияГуманитарный груз для бойцов спецоперации, доставленный Орловской епархией
Гуманитарный груз для бойцов спецоперации, доставленный Орловской епархией
Гуманитарный груз для бойцов спецоперации, доставленный Орловской епархией
© Фото : Орловская митрополия
3 из 3
Разгрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации, доставленного Орловской епархией
© Фото : Орловская митрополия
1 из 3
Разгрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации, доставленного Орловской епархией
© Фото : Орловская митрополия
2 из 3
Гуманитарный груз для бойцов спецоперации, доставленный Орловской епархией
© Фото : Орловская митрополия
3 из 3
Отмечается, что особую поддержку в приобретении гуманитарной помощи оказали сотрудники избирательной комиссии Орловской области во главе с председателем Лилией Пиняевой. Генеральный директор завода "Эксперт-кабель" Сергей Кутенев предоставил военным 500 метров кабеля.
Как уточняется, бойцы обратились в епархию за помощью после серьезного артобстрела, который полностью уничтожил их место дислокации вместе с базой и необходимыми вещами. "Благодаря неоценимой поддержке прихожан орловских храмов и всех неравнодушных людей, этот вопрос решился незамедлительно и практически с буквальной точностью. Все, что было уничтожено огнем, удалось вновь восполнить", – отмечается в сообщении.
По данным епархии, груз доставили на передовую благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов вместе с наместником Свято-Успенского монастыря игуменом Тихоном (Гладких) по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона и по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Бойцы выражают искреннюю благодарность всем, кто оказал необходимую помощь.
Автобусы для перевозки раненых получат тюменские бойцы из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Участники СВО из Тюмени получат два автобуса и гумпомощь
22 июля, 19:34
 
Надежные людиОрловская областьОрелВасилий ИвановСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала