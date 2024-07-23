https://ria.ru/20240723/pomosch-1961405307.html

Орловские священники доставили квадрокоптеры разведчикам на передовую СВО

Орловские священники доставили квадрокоптеры разведчикам на передовую СВО - РИА Новости, 23.07.2024

Орловские священники доставили квадрокоптеры разведчикам на передовую СВО

Священнослужители Орловской епархии привезли орловским разведчикам на передовую спецоперации гуманитарную посылку, в ее составе – квадрокоптеры, бытовая... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T11:15

2024-07-23T11:15

2024-07-23T11:15

надежные люди

орловская область

орел

василий иванов

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961399164_0:98:2000:1224_1920x0_80_0_0_6a2cc1ecbb20b0ab3778a7c7a35b2b4f.jpg

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Священнослужители Орловской епархии привезли орловским разведчикам на передовую спецоперации гуманитарную посылку, в ее составе – квадрокоптеры, бытовая техника, инструменты, продукты и вода, сообщила пресс-служба Орловской митрополии. "Свято-Успенский монастырь Орла приобрел самые необходимые для наших разведчиков вещи - два квадрокоптера "Мавик классик" и бытовую технику: две стиральных машины и холодильник… Помимо этого, в посылке для бойцов: дизель-генератор, 3D-принтер, болгарка аккумуляторная, необходимые наборы инструментов со всеми сопутствующими деталями, продукты питания, питьевая вода, комплекты белья и многое другое", – говорится в сообщении. Отмечается, что особую поддержку в приобретении гуманитарной помощи оказали сотрудники избирательной комиссии Орловской области во главе с председателем Лилией Пиняевой. Генеральный директор завода "Эксперт-кабель" Сергей Кутенев предоставил военным 500 метров кабеля. Как уточняется, бойцы обратились в епархию за помощью после серьезного артобстрела, который полностью уничтожил их место дислокации вместе с базой и необходимыми вещами. "Благодаря неоценимой поддержке прихожан орловских храмов и всех неравнодушных людей, этот вопрос решился незамедлительно и практически с буквальной точностью. Все, что было уничтожено огнем, удалось вновь восполнить", – отмечается в сообщении. По данным епархии, груз доставили на передовую благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов вместе с наместником Свято-Успенского монастыря игуменом Тихоном (Гладких) по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона и по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Бойцы выражают искреннюю благодарность всем, кто оказал необходимую помощь.

https://ria.ru/20240722/avtobusy-1961316196.html

орловская область

орел

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, орел, василий иванов , сво