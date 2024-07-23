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В ВОЗ обеспокоены возможными вспышками полиомиелита в Газе - РИА Новости, 23.07.2024
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15:16 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/poliomielit-1961488407.html
В ВОЗ обеспокоены возможными вспышками полиомиелита в Газе
В ВОЗ обеспокоены возможными вспышками полиомиелита в Газе - РИА Новости, 23.07.2024
В ВОЗ обеспокоены возможными вспышками полиомиелита в Газе
В ВОЗ обеспокоены возможными вспышками полиомиелита в Газе, заявил во вторник руководитель группы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Аядил... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:16
2024-07-23T15:16
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ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. В ВОЗ обеспокоены возможными вспышками полиомиелита в Газе, заявил во вторник руководитель группы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Аядил Сапарбеков. Минздрав Газы сообщил на прошлой неделе, что вирус, вызывающий полиомиелит, обнаружен в сточных водах анклава. "Я чрезвычайно обеспокоен вспышками, происходящими в Газе… Учитывая разрушенную систему здравоохранения, отсутствие воды и канализации, а также доступа населения к медицинским услугам... это будет очень плохая ситуация", - сказал он на брифинге. По его словам, на данный момент проведен анализ сточных вод, однако обследование населения еще не проводилось, поэтому остается неясным, заражен ли кто-либо вирусом. Он сообщил, что порядка 14 тысяч необходимо эвакуировать из Газы для оказания медицинской помощи. По его словам, на данный момент в Газе частично функционируют 16 больниц из 36. "У нас может быть больше людей, умирающих от различных инфекционных заболеваний, чем от болезней, связанных с травмами", - добавил он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231107/konflikt-1908034279.html
https://ria.ru/20240723/gaza-1961431461.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, воз, хамас
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ВОЗ, ХАМАС
В ВОЗ обеспокоены возможными вспышками полиомиелита в Газе

В ВОЗ обеспокоены найденным в сточных водах в Газе вирусе полиомиелита

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. В ВОЗ обеспокоены возможными вспышками полиомиелита в Газе, заявил во вторник руководитель группы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Аядил Сапарбеков.
Минздрав Газы сообщил на прошлой неделе, что вирус, вызывающий полиомиелит, обнаружен в сточных водах анклава.
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"Я чрезвычайно обеспокоен вспышками, происходящими в Газе… Учитывая разрушенную систему здравоохранения, отсутствие воды и канализации, а также доступа населения к медицинским услугам... это будет очень плохая ситуация", - сказал он на брифинге.
По его словам, на данный момент проведен анализ сточных вод, однако обследование населения еще не проводилось, поэтому остается неясным, заражен ли кто-либо вирусом.
Он сообщил, что порядка 14 тысяч необходимо эвакуировать из Газы для оказания медицинской помощи. По его словам, на данный момент в Газе частично функционируют 16 больниц из 36.
"У нас может быть больше людей, умирающих от различных инфекционных заболеваний, чем от болезней, связанных с травмами", - добавил он.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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