https://ria.ru/20240723/poliomielit-1961488407.html

В ВОЗ обеспокоены возможными вспышками полиомиелита в Газе

В ВОЗ обеспокоены возможными вспышками полиомиелита в Газе - РИА Новости, 23.07.2024

В ВОЗ обеспокоены возможными вспышками полиомиелита в Газе

В ВОЗ обеспокоены возможными вспышками полиомиелита в Газе, заявил во вторник руководитель группы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Аядил... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:16

2024-07-23T15:16

2024-07-23T15:16

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ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. В ВОЗ обеспокоены возможными вспышками полиомиелита в Газе, заявил во вторник руководитель группы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Аядил Сапарбеков. Минздрав Газы сообщил на прошлой неделе, что вирус, вызывающий полиомиелит, обнаружен в сточных водах анклава. "Я чрезвычайно обеспокоен вспышками, происходящими в Газе… Учитывая разрушенную систему здравоохранения, отсутствие воды и канализации, а также доступа населения к медицинским услугам... это будет очень плохая ситуация", - сказал он на брифинге. По его словам, на данный момент проведен анализ сточных вод, однако обследование населения еще не проводилось, поэтому остается неясным, заражен ли кто-либо вирусом. Он сообщил, что порядка 14 тысяч необходимо эвакуировать из Газы для оказания медицинской помощи. По его словам, на данный момент в Газе частично функционируют 16 больниц из 36. "У нас может быть больше людей, умирающих от различных инфекционных заболеваний, чем от болезней, связанных с травмами", - добавил он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231107/konflikt-1908034279.html

https://ria.ru/20240723/gaza-1961431461.html

https://ria.ru/20240716/shkola-1960103852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, воз, хамас