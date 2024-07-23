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Число покупателей товаров бренда "Сделано в России" достигло двух млн - РИА Новости, 23.07.2024
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17:38 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/pokupateli-1961531089.html
Число покупателей товаров бренда "Сделано в России" достигло двух млн
Число покупателей товаров бренда "Сделано в России" достигло двух млн - РИА Новости, 23.07.2024
Число покупателей товаров бренда "Сделано в России" достигло двух млн
Аудитория национальных магазинов Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) под брендом "Сделано в России" на ключевых мировых маркетплейсах выросла до... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:38
2024-07-23T17:38
экономика
россия
брикс
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Аудитория национальных магазинов Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) под брендом "Сделано в России" на ключевых мировых маркетплейсах выросла до более чем двух миллионов постоянных покупателей, рассказала 23 июля руководитель направления по международным партнерским программам РЭЦ Ангелина Моргун на панельной сессии "Молодежное предпринимательство БРИКС - пространство возможностей" в ходе Молодежного саммита БРИКС в Ульяновске."РЭЦ активно проводит разноформатные маркетинговые активности, нацеленные на то, чтобы стимулировать спрос на российские товары в национальных магазинах и в то же время поближе познакомить покупателей с нашей страной - со "Сделано в России" в широком смысле. Таким образом, мы не только помогаем отечественным компаниям дотянуться до конечного потребителя за рубежом, но и усиливаем лояльность иностранцев к России", - сказала Моргун.Она отметила важность проекта национальных магазинов для усиления международного единства. РЭЦ сформировал широкую зарубежную партнерскую инфраструктуру в формате франшизы, с помощью которой российские товары активно продвигаются на внешних рынках. В расширении взаимодействия заинтересованы китайские компании, большой интерес к сотрудничеству также проявили потенциальные партнеры из Индии и ЮАР.Напомним, всего на данный момент работают 36 национальных магазинов на 14 маркетплейсах. Сеть магазинов "Сделано в России" покрывает 7 экспортных рынков, в том числе страны БРИКС.В национальных магазинах представлено более 2,5 тысячи товаров от более чем 800 производителей. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются кондитерские изделия, также широко представлены бакалея, молочные продукты, напитки, косметика, БАДы и товары для детей.Больше о национальных магазинах можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
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экономика, россия, брикс, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, БРИКС, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Число покупателей товаров бренда "Сделано в России" достигло двух млн

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Аудитория национальных магазинов Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) под брендом "Сделано в России" на ключевых мировых маркетплейсах выросла до более чем двух миллионов постоянных покупателей, рассказала 23 июля руководитель направления по международным партнерским программам РЭЦ Ангелина Моргун на панельной сессии "Молодежное предпринимательство БРИКС - пространство возможностей" в ходе Молодежного саммита БРИКС в Ульяновске.
"РЭЦ активно проводит разноформатные маркетинговые активности, нацеленные на то, чтобы стимулировать спрос на российские товары в национальных магазинах и в то же время поближе познакомить покупателей с нашей страной - со "Сделано в России" в широком смысле. Таким образом, мы не только помогаем отечественным компаниям дотянуться до конечного потребителя за рубежом, но и усиливаем лояльность иностранцев к России", - сказала Моргун.
Дружеский баскетбольный матч бизнесменов и звезд спорта из России и Китая прошел под знаменем бренда Сделано в России - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Бизнесмены и звезды РФ и КНР провели матч под брендом "Сделано в России"
19 июля, 20:46
Она отметила важность проекта национальных магазинов для усиления международного единства. РЭЦ сформировал широкую зарубежную партнерскую инфраструктуру в формате франшизы, с помощью которой российские товары активно продвигаются на внешних рынках. В расширении взаимодействия заинтересованы китайские компании, большой интерес к сотрудничеству также проявили потенциальные партнеры из Индии и ЮАР.
Напомним, всего на данный момент работают 36 национальных магазинов на 14 маркетплейсах. Сеть магазинов "Сделано в России" покрывает 7 экспортных рынков, в том числе страны БРИКС.
В национальных магазинах представлено более 2,5 тысячи товаров от более чем 800 производителей. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются кондитерские изделия, также широко представлены бакалея, молочные продукты, напитки, косметика, БАДы и товары для детей.
Больше о национальных магазинах можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй во время российско-китайского делового дня в Китайском деловом центре Парк Хуамин - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Более 150 компаний наладили контакты на Российско-китайском деловом дне
19 июля, 16:24
 
ЭкономикаРоссияБРИКСРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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