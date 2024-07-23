https://ria.ru/20240723/pokupateli-1961531089.html
Число покупателей товаров бренда "Сделано в России" достигло двух млн
Число покупателей товаров бренда "Сделано в России" достигло двух млн - РИА Новости, 23.07.2024
Число покупателей товаров бренда "Сделано в России" достигло двух млн
Аудитория национальных магазинов Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) под брендом "Сделано в России" на ключевых мировых маркетплейсах выросла до... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:38
2024-07-23T17:38
2024-07-23T17:38
экономика
россия
брикс
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Аудитория национальных магазинов Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) под брендом "Сделано в России" на ключевых мировых маркетплейсах выросла до более чем двух миллионов постоянных покупателей, рассказала 23 июля руководитель направления по международным партнерским программам РЭЦ Ангелина Моргун на панельной сессии "Молодежное предпринимательство БРИКС - пространство возможностей" в ходе Молодежного саммита БРИКС в Ульяновске."РЭЦ активно проводит разноформатные маркетинговые активности, нацеленные на то, чтобы стимулировать спрос на российские товары в национальных магазинах и в то же время поближе познакомить покупателей с нашей страной - со "Сделано в России" в широком смысле. Таким образом, мы не только помогаем отечественным компаниям дотянуться до конечного потребителя за рубежом, но и усиливаем лояльность иностранцев к России", - сказала Моргун.Она отметила важность проекта национальных магазинов для усиления международного единства. РЭЦ сформировал широкую зарубежную партнерскую инфраструктуру в формате франшизы, с помощью которой российские товары активно продвигаются на внешних рынках. В расширении взаимодействия заинтересованы китайские компании, большой интерес к сотрудничеству также проявили потенциальные партнеры из Индии и ЮАР.Напомним, всего на данный момент работают 36 национальных магазинов на 14 маркетплейсах. Сеть магазинов "Сделано в России" покрывает 7 экспортных рынков, в том числе страны БРИКС.В национальных магазинах представлено более 2,5 тысячи товаров от более чем 800 производителей. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются кондитерские изделия, также широко представлены бакалея, молочные продукты, напитки, косметика, БАДы и товары для детей.Больше о национальных магазинах можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, брикс, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, БРИКС, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Аудитория национальных магазинов Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) под брендом "Сделано в России" на ключевых мировых маркетплейсах выросла до более чем двух миллионов постоянных покупателей, рассказала 23 июля руководитель направления по международным партнерским программам РЭЦ Ангелина Моргун на панельной сессии "Молодежное предпринимательство БРИКС - пространство возможностей" в ходе Молодежного саммита БРИКС в Ульяновске.
"РЭЦ активно проводит разноформатные маркетинговые активности, нацеленные на то, чтобы стимулировать спрос на российские товары в национальных магазинах и в то же время поближе познакомить покупателей с нашей страной - со "Сделано в России" в широком смысле. Таким образом, мы не только помогаем отечественным компаниям дотянуться до конечного потребителя за рубежом, но и усиливаем лояльность иностранцев к России", - сказала Моргун.
Она отметила важность проекта национальных магазинов для усиления международного единства. РЭЦ сформировал широкую зарубежную партнерскую инфраструктуру в формате франшизы, с помощью которой российские товары активно продвигаются на внешних рынках. В расширении взаимодействия заинтересованы китайские компании, большой интерес к сотрудничеству также проявили потенциальные партнеры из Индии
и ЮАР
.
Напомним, всего на данный момент работают 36 национальных магазинов на 14 маркетплейсах. Сеть магазинов "Сделано в России" покрывает 7 экспортных рынков, в том числе страны БРИКС.
В национальных магазинах представлено более 2,5 тысячи товаров от более чем 800 производителей. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются кондитерские изделия, также широко представлены бакалея, молочные продукты, напитки, косметика, БАДы и товары для детей.
Больше о национальных магазинах можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".