https://ria.ru/20240723/podpole-1961545512.html

Подполье сообщило об ударе по району аэродрома ВСУ в Николаевской области

Подполье сообщило об ударе по району аэродрома ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 23.07.2024

Подполье сообщило об ударе по району аэродрома ВСУ в Николаевской области

В Николаевской области зафиксировали удар в районе Мартыновского аэродрома, где обучались военные летчики, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:31

2024-07-23T18:31

2024-07-23T19:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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сергей лебедев

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. В Николаевской области зафиксировали удар в районе Мартыновского аэродрома, где обучались военные летчики, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Мощный прилет в направлении Мартыновского аэродрома. В последнее время практически ежедневно из Вознесенска сообщали о том, что на аэродроме дежурит как минимум один самолет, <...> там же есть несколько малых самолетов, на которых учатся летать украинские пилоты", — сказал собеседник агентства.По информации подпольщиков, на этом аэродроме проходят переподготовку несколько десятков мобилизованных военнослужащих ВСУ, ранее имевших дело с авиацией.О взрыве в Вознесенске также сообщало издание "Страна".В девяти областях Украины, в том числе в Николаевской, 23 июля действовала воздушная тревога.Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240629/podpole-1956255282.html

https://ria.ru/20240723/vsu-1961435124.html

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вооруженные силы рф, в мире, николаевская область, сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины