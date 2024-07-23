Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по району аэродрома ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 23.07.2024 (обновлено: 19:27 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/podpole-1961545512.html
Подполье сообщило об ударе по району аэродрома ВСУ в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по району аэродрома ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 23.07.2024
Подполье сообщило об ударе по району аэродрома ВСУ в Николаевской области
В Николаевской области зафиксировали удар в районе Мартыновского аэродрома, где обучались военные летчики, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:31
2024-07-23T19:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
николаевская область
сергей лебедев
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780904425_0:0:1820:1025_1920x0_80_0_0_a99cfc5a014b3c2c2355a719abf9e947.jpg
ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. В Николаевской области зафиксировали удар в районе Мартыновского аэродрома, где обучались военные летчики, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Мощный прилет в направлении Мартыновского аэродрома. В последнее время практически ежедневно из Вознесенска сообщали о том, что на аэродроме дежурит как минимум один самолет, &lt;...&gt; там же есть несколько малых самолетов, на которых учатся летать украинские пилоты&quot;, — сказал собеседник агентства.По информации подпольщиков, на этом аэродроме проходят переподготовку несколько десятков мобилизованных военнослужащих ВСУ, ранее имевших дело с авиацией.О взрыве в Вознесенске также сообщало издание "Страна".В девяти областях Украины, в том числе в Николаевской, 23 июля действовала воздушная тревога.Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240629/podpole-1956255282.html
https://ria.ru/20240723/vsu-1961435124.html
николаевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780904425_220:0:1631:1058_1920x0_80_0_0_984fdf50ab6450aa0b7964f13df2dc1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, в мире, николаевская область, сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире, Николаевская область, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по району аэродрома ВСУ в Николаевской области

Подполье: удар зафиксирован в Николаевской области, где обучались пилоты ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. В Николаевской области зафиксировали удар в районе Мартыновского аэродрома, где обучались военные летчики, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Мощный прилет в направлении Мартыновского аэродрома. В последнее время практически ежедневно из Вознесенска сообщали о том, что на аэродроме дежурит как минимум один самолет, <...> там же есть несколько малых самолетов, на которых учатся летать украинские пилоты", — сказал собеседник агентства.

ВСУ поднимают свои самолеты в небо на время тревоги, чтобы спасти от российских ударов - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС России
29 июня, 04:35
По информации подпольщиков, на этом аэродроме проходят переподготовку несколько десятков мобилизованных военнослужащих ВСУ, ранее имевших дело с авиацией.
О взрыве в Вознесенске также сообщало издание "Страна".
В девяти областях Украины, в том числе в Николаевской, 23 июля действовала воздушная тревога.
Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ
Вчера, 12:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВ миреНиколаевская областьСергей ЛебедевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала