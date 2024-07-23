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В подписи Байдена заметили странную деталь - РИА Новости, 23.07.2024
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06:51 23.07.2024 (обновлено: 07:18 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/podpis-1961362377.html
В подписи Байдена заметили странную деталь
В подписи Байдена заметили странную деталь - РИА Новости, 23.07.2024
В подписи Байдена заметили странную деталь
В Сети распространяются теории заговора, связанные с подлинностью подписи президента США Джо Байдена под его письмом о выходе из предвыборной гонки, пишет Daily РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T06:51
2024-07-23T07:18
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Сети распространяются теории заговора, связанные с подлинностью подписи президента США Джо Байдена под его письмом о выходе из предвыборной гонки, пишет Daily Mail.Подпись под письмом, опубликованным в воскресенье, оказалась подчеркнута снизу, чего, как считают некоторые комментаторы, Байден никогда раньше не делал.Одним из тех, кто поделился в соцсети X этой теорией заговора, стал бывший спонсор Демпартии миллиардер Билл Экман. В частности, он репостнул сообщение одного из пользователей, в котором сравнивались разные варианты автографа Байдена. Продолжая настаивать на этой версии, он привел ряд других примеров президентской подписи, которая не была подчеркнута.Согласились с Экманом и некоторые другие пользователи. "Ого. Посмотрите на букву B — она совершенно не похожа на предыдущую версию", — написал один из них."Теперь вопрос не только в том, кто написал письмо, но и кто его подписал? Это действительно похоже на переворот", — заметил другой комментатор.В воскресенье президент США Джо Байден, который ранее на прошлой неделе заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию в Делавэре, заявил, что не будет баллотироваться на следующий срок, опубликовав соответствующее письмо на своей странице в X.После этого в социальных сетях появились слухи о "смерти" Байдена. Пользователи стали активно обсуждать "пропажу" главы Белого дома, поскольку президент отказался от участия в следующих выборах в письменной форме, а не записал видеосообщение.В понедельник вице-президент США Камала Харрис заявила, что самочувствие главы государства улучшилось, он быстро выздоравливает. В свою очередь, лечащий врач Байдена заверил, что симптомы коронавируса у его пациента "почти полностью прошли".
https://ria.ru/20240722/bayden-1961334764.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024

В подписи Байдена заметили странную деталь

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Сети распространяются теории заговора, связанные с подлинностью подписи президента США Джо Байдена под его письмом о выходе из предвыборной гонки, пишет Daily Mail.
Подпись под письмом, опубликованным в воскресенье, оказалась подчеркнута снизу, чего, как считают некоторые комментаторы, Байден никогда раньше не делал.
Одним из тех, кто поделился в соцсети X этой теорией заговора, стал бывший спонсор Демпартии миллиардер Билл Экман. В частности, он репостнул сообщение одного из пользователей, в котором сравнивались разные варианты автографа Байдена. Продолжая настаивать на этой версии, он привел ряд других примеров президентской подписи, которая не была подчеркнута.
© Скриншот поста из соцсети XСравнение подписей Джо Байдена
Сравнение подписей Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Скриншот поста из соцсети X
Сравнение подписей Джо Байдена
Согласились с Экманом и некоторые другие пользователи.
«
"Ого. Посмотрите на букву B — она совершенно не похожа на предыдущую версию", — написал один из них.
"Теперь вопрос не только в том, кто написал письмо, но и кто его подписал? Это действительно похоже на переворот", — заметил другой комментатор.
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В воскресенье президент США Джо Байден, который ранее на прошлой неделе заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию в Делавэре, заявил, что не будет баллотироваться на следующий срок, опубликовав соответствующее письмо на своей странице в X.
После этого в социальных сетях появились слухи о "смерти" Байдена. Пользователи стали активно обсуждать "пропажу" главы Белого дома, поскольку президент отказался от участия в следующих выборах в письменной форме, а не записал видеосообщение.
В понедельник вице-президент США Камала Харрис заявила, что самочувствие главы государства улучшилось, он быстро выздоравливает. В свою очередь, лечащий врач Байдена заверил, что симптомы коронавируса у его пациента "почти полностью прошли".
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