https://ria.ru/20240723/podderzhka-1961563328.html

Эстония намерена сохранить военную поддержку Украины

Эстония намерена сохранить военную поддержку Украины - РИА Новости, 23.07.2024

Эстония намерена сохранить военную поддержку Украины

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал после разговора с Владимиром Зеленским в свой первый день на посту заявил, что Эстония продолжит выделять 0,25% ВВП в год... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:49

2024-07-23T19:49

2024-07-23T19:50

в мире

эстония

украина

литва

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал после разговора с Владимиром Зеленским в свой первый день на посту заявил, что Эстония продолжит выделять 0,25% ВВП в год на военную помощь Украине. Новое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принесло присягу во вторник, 23 июля, после чего вступило в должность "В свой первый день в должности я говорил с Зеленским ... Мы продолжим выделять Украине 0,25% ВВП в виде военной помощи", - говорится в сообщении Михала, опубликованном в социальной сети X. Ранее сообщалось, что Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. Отмечалось, что эстонское правительство будет выделять не менее 0,25 % ВВП ежегодно в течение 2024-2027 годов на военную поддержку Украины. Кроме того, в документе закреплены отдельные компоненты долгосрочной военной помощи, включая типы вооружения, среди которого гаубицы калибра 122 мм и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы "Милан", противотанковые ракетные комплексы Javelin, противотанковые мины, гранатометы.

https://ria.ru/20240723/ukraina-1961422620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эстония, украина, литва, владимир зеленский