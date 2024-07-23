Рейтинг@Mail.ru
Эстония намерена сохранить военную поддержку Украины - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 23.07.2024 (обновлено: 19:50 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/podderzhka-1961563328.html
Эстония намерена сохранить военную поддержку Украины
Эстония намерена сохранить военную поддержку Украины - РИА Новости, 23.07.2024
Эстония намерена сохранить военную поддержку Украины
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал после разговора с Владимиром Зеленским в свой первый день на посту заявил, что Эстония продолжит выделять 0,25% ВВП в год... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:49
2024-07-23T19:50
в мире
эстония
украина
литва
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769842814_0:72:1920:1152_1920x0_80_0_0_263ae16e1ef7ba94a2f95c332d7de29d.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал после разговора с Владимиром Зеленским в свой первый день на посту заявил, что Эстония продолжит выделять 0,25% ВВП в год на военную помощь Украине. Новое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принесло присягу во вторник, 23 июля, после чего вступило в должность "В свой первый день в должности я говорил с Зеленским ... Мы продолжим выделять Украине 0,25% ВВП в виде военной помощи", - говорится в сообщении Михала, опубликованном в социальной сети X. Ранее сообщалось, что Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. Отмечалось, что эстонское правительство будет выделять не менее 0,25 % ВВП ежегодно в течение 2024-2027 годов на военную поддержку Украины. Кроме того, в документе закреплены отдельные компоненты долгосрочной военной помощи, включая типы вооружения, среди которого гаубицы калибра 122 мм и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы "Милан", противотанковые ракетные комплексы Javelin, противотанковые мины, гранатометы.
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961422620.html
эстония
украина
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769842814_141:0:1848:1280_1920x0_80_0_0_55b8b539db849fa3feb8ebb316c8e7e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, украина, литва, владимир зеленский
В мире, Эстония, Украина, Литва, Владимир Зеленский
Эстония намерена сохранить военную поддержку Украины

Премьер Эстонии обещает сохранить военную поддержку Украины на уровне 0,25% ВВП

© Pixabay / shevli61Старый город в Таллине
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Pixabay / shevli61
Старый город в Таллине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал после разговора с Владимиром Зеленским в свой первый день на посту заявил, что Эстония продолжит выделять 0,25% ВВП в год на военную помощь Украине.
Новое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принесло присягу во вторник, 23 июля, после чего вступило в должность
«
"В свой первый день в должности я говорил с Зеленским ... Мы продолжим выделять Украине 0,25% ВВП в виде военной помощи", - говорится в сообщении Михала, опубликованном в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. Отмечалось, что эстонское правительство будет выделять не менее 0,25 % ВВП ежегодно в течение 2024-2027 годов на военную поддержку Украины. Кроме того, в документе закреплены отдельные компоненты долгосрочной военной помощи, включая типы вооружения, среди которого гаубицы калибра 122 мм и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы "Милан", противотанковые ракетные комплексы Javelin, противотанковые мины, гранатометы.
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
"Латают дыры". Эстонский генерал пришел в ужас от мобилизации на Украине
Вчера, 12:23
 
В миреЭстонияУкраинаЛитваВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала