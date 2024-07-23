Эстония намерена сохранить военную поддержку Украины
Премьер Эстонии обещает сохранить военную поддержку Украины на уровне 0,25% ВВП
© Pixabay / shevli61Старый город в Таллине
© Pixabay / shevli61
Старый город в Таллине. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал после разговора с Владимиром Зеленским в свой первый день на посту заявил, что Эстония продолжит выделять 0,25% ВВП в год на военную помощь Украине.
Новое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принесло присягу во вторник, 23 июля, после чего вступило в должность
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"В свой первый день в должности я говорил с Зеленским ... Мы продолжим выделять Украине 0,25% ВВП в виде военной помощи", - говорится в сообщении Михала, опубликованном в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. Отмечалось, что эстонское правительство будет выделять не менее 0,25 % ВВП ежегодно в течение 2024-2027 годов на военную поддержку Украины. Кроме того, в документе закреплены отдельные компоненты долгосрочной военной помощи, включая типы вооружения, среди которого гаубицы калибра 122 мм и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы "Милан", противотанковые ракетные комплексы Javelin, противотанковые мины, гранатометы.