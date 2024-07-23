Власти МО выделили 3 млрд рублей на поддержку семей с детьми в 2024 году
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Московской области в 2024 году власти направили более 3 миллиардов рублей на помощь семьям с детьми. Эти средства будут направлены на выплаты на школьную форму, пособия при рождении и другие виды помощи. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство социального развития региона.
Отмечается, что в Подмосковье внедрены различные льготы и меры поддержки для семей с детьми. Наряду с финансовой помощью продолжается строительство новых перинатальных центров, поликлиник и других социальных учреждений. Многодетные семьи также имеют возможность бесплатно посещать музеи, добавила первый зампредседателя областного правительства Людмила Болатаева.
"В нашем регионе более миллиона семей с детьми, которые мы стараемся максимально охватить заботой и поддержкой. В этом году упростили возможность получения выплаты вместо земельного участка для многодетных, а ежемесячное пособие детям-инвалидам в размере 18 тысяч рублей теперь назначается без учета доходов семьи", – отметила Болатаева.
С начала года семьи уже получили более 3 миллиардов рублей в рамках региональных программ поддержки. В частности, речь идет о пособиях при рождении ребенка, выплатах на питание для беременных и новорожденных, а также о средствах на покупку школьной формы.
Отмечается, что в Подмосковье внедрены различные льготы и меры поддержки для семей с детьми. Наряду с финансовой помощью продолжается строительство новых перинатальных центров, поликлиник и других социальных учреждений. Многодетные семьи также имеют возможность бесплатно посещать музеи, добавила первый зампредседателя областного правительства Людмила Болатаева.
"В нашем регионе более миллиона семей с детьми, которые мы стараемся максимально охватить заботой и поддержкой. В этом году упростили возможность получения выплаты вместо земельного участка для многодетных, а ежемесячное пособие детям-инвалидам в размере 18 тысяч рублей теперь назначается без учета доходов семьи", – отметила Болатаева.
С начала года семьи уже получили более 3 миллиардов рублей в рамках региональных программ поддержки. В частности, речь идет о пособиях при рождении ребенка, выплатах на питание для беременных и новорожденных, а также о средствах на покупку школьной формы.