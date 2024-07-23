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Власти МО выделили 3 млрд рублей на поддержку семей с детьми в 2024 году - РИА Новости, 23.07.2024
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Новости Подмосковья
 
15:44 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/podderzhka-1961500100.html
Власти МО выделили 3 млрд рублей на поддержку семей с детьми в 2024 году
Власти МО выделили 3 млрд рублей на поддержку семей с детьми в 2024 году - РИА Новости, 23.07.2024
Власти МО выделили 3 млрд рублей на поддержку семей с детьми в 2024 году
В Московской области в 2024 году власти направили более 3 миллиардов рублей на помощь семьям с детьми. Эти средства будут направлены на выплаты на школьную... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:44
2024-07-23T15:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Московской области в 2024 году власти направили более 3 миллиардов рублей на помощь семьям с детьми. Эти средства будут направлены на выплаты на школьную форму, пособия при рождении и другие виды помощи. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство социального развития региона. Отмечается, что в Подмосковье внедрены различные льготы и меры поддержки для семей с детьми. Наряду с финансовой помощью продолжается строительство новых перинатальных центров, поликлиник и других социальных учреждений. Многодетные семьи также имеют возможность бесплатно посещать музеи, добавила первый зампредседателя областного правительства Людмила Болатаева. "В нашем регионе более миллиона семей с детьми, которые мы стараемся максимально охватить заботой и поддержкой. В этом году упростили возможность получения выплаты вместо земельного участка для многодетных, а ежемесячное пособие детям-инвалидам в размере 18 тысяч рублей теперь назначается без учета доходов семьи", – отметила Болатаева. С начала года семьи уже получили более 3 миллиардов рублей в рамках региональных программ поддержки. В частности, речь идет о пособиях при рождении ребенка, выплатах на питание для беременных и новорожденных, а также о средствах на покупку школьной формы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти МО выделили 3 млрд рублей на поддержку семей с детьми в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Посетители на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Московской области в 2024 году власти направили более 3 миллиардов рублей на помощь семьям с детьми. Эти средства будут направлены на выплаты на школьную форму, пособия при рождении и другие виды помощи. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство социального развития региона.

Отмечается, что в Подмосковье внедрены различные льготы и меры поддержки для семей с детьми. Наряду с финансовой помощью продолжается строительство новых перинатальных центров, поликлиник и других социальных учреждений. Многодетные семьи также имеют возможность бесплатно посещать музеи, добавила первый зампредседателя областного правительства Людмила Болатаева.

"В нашем регионе более миллиона семей с детьми, которые мы стараемся максимально охватить заботой и поддержкой. В этом году упростили возможность получения выплаты вместо земельного участка для многодетных, а ежемесячное пособие детям-инвалидам в размере 18 тысяч рублей теперь назначается без учета доходов семьи", – отметила Болатаева.

С начала года семьи уже получили более 3 миллиардов рублей в рамках региональных программ поддержки. В частности, речь идет о пособиях при рождении ребенка, выплатах на питание для беременных и новорожденных, а также о средствах на покупку школьной формы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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