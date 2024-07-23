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Песков оценил решение о закупке оружия для ВСУ на доходы от активов России - РИА Новости, 23.07.2024
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12:37 23.07.2024 (обновлено: 13:39 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/peskov-1961429331.html
Песков оценил решение о закупке оружия для ВСУ на доходы от активов России
Песков оценил решение о закупке оружия для ВСУ на доходы от активов России - РИА Новости, 23.07.2024
Песков оценил решение о закупке оружия для ВСУ на доходы от активов России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение направить доходы от зарубежных активов России на закупку оружия для Украины, заявил, что... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:37
2024-07-23T13:39
россия
украина
дмитрий песков
жозеп боррель
евросоюз
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение направить доходы от зарубежных активов России на закупку оружия для Украины, заявил, что деньги РФ не только воруют, но и тратят на закупку вооружений, худшее придумать сложно. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ состоится в начале августа. "Эти деньги не только по сути воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно", - сказал Песков журналистам.
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россия, украина, дмитрий песков, жозеп боррель, евросоюз, в мире, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Жозеп Боррель, Евросоюз, В мире, Вооруженные силы Украины
Песков оценил решение о закупке оружия для ВСУ на доходы от активов России

Песков: нет ничего хуже покупки оружия на деньги, украденные Западом у России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение направить доходы от зарубежных активов России на закупку оружия для Украины, заявил, что деньги РФ не только воруют, но и тратят на закупку вооружений, худшее придумать сложно.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ состоится в начале августа.
"Эти деньги не только по сути воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно", - сказал Песков журналистам.
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РоссияУкраинаДмитрий ПесковЖозеп БоррельЕвросоюзВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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