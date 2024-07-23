https://ria.ru/20240723/peskov-1961429331.html

Песков оценил решение о закупке оружия для ВСУ на доходы от активов России

Песков оценил решение о закупке оружия для ВСУ на доходы от активов России - РИА Новости, 23.07.2024

Песков оценил решение о закупке оружия для ВСУ на доходы от активов России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение направить доходы от зарубежных активов России на закупку оружия для Украины, заявил, что... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:37

2024-07-23T12:37

2024-07-23T13:39

россия

украина

дмитрий песков

жозеп боррель

евросоюз

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение направить доходы от зарубежных активов России на закупку оружия для Украины, заявил, что деньги РФ не только воруют, но и тратят на закупку вооружений, худшее придумать сложно. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ состоится в начале августа. "Эти деньги не только по сути воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240723/kreml-1961427516.html

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россия, украина, дмитрий песков, жозеп боррель, евросоюз, в мире, вооруженные силы украины