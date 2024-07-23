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Песков рассказал, почему Shaman стал заслуженным артистом России - РИА Новости, 23.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:31 23.07.2024 (обновлено: 13:36 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/peskov-1961427307.html
Песков рассказал, почему Shaman стал заслуженным артистом России
Песков рассказал, почему Shaman стал заслуженным артистом России - РИА Новости, 23.07.2024
Песков рассказал, почему Shaman стал заслуженным артистом России
Целый ряд песен Shaman (Ярослав Дронов), удостоенного накануне вечером звания заслуженного артиста РФ, попал в унисон с чувствами консолидированного российского РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:31
2024-07-23T13:36
россия
дмитрий песков
владимир путин
культура
культура
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Целый ряд песен Shaman (Ярослав Дронов), удостоенного накануне вечером звания заслуженного артиста РФ, попал в унисон с чувствами консолидированного российского общества, это творчество важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ исполнителю Ярославу Дронову (Shaman), соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "Целый ряд песен этого исполнителя, действительно, наверное, попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей и нашего общества. И это стало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество. Поэтому, конечно, это творчество очень важно", - сказал Песков, комментируя присвоение звания артисту. Он подчеркнул важность того, что творчество Shaman полюбили многие россияне.
https://ria.ru/20240719/shaman-1960853425.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, культура, shaman (ярослав дронов)
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Культура, Культура, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Песков рассказал, почему Shaman стал заслуженным артистом России

Песков: песни Shaman попали в унисон с чувствами общества, его творчество важно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМитинг-концерт певца Ярослава Дронова у посольства США в Москве
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Митинг-концерт певца Ярослава Дронова у посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Целый ряд песен Shaman (Ярослав Дронов), удостоенного накануне вечером звания заслуженного артиста РФ, попал в унисон с чувствами консолидированного российского общества, это творчество важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ исполнителю Ярославу Дронову (Shaman), соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Целый ряд песен этого исполнителя, действительно, наверное, попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей и нашего общества. И это стало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество. Поэтому, конечно, это творчество очень важно", - сказал Песков, комментируя присвоение звания артисту.
Он подчеркнул важность того, что творчество Shaman полюбили многие россияне.
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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КультураРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинКультураSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
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