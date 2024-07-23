https://ria.ru/20240723/peskov-1961427307.html

Песков рассказал, почему Shaman стал заслуженным артистом России

Песков рассказал, почему Shaman стал заслуженным артистом России - РИА Новости, 23.07.2024

Песков рассказал, почему Shaman стал заслуженным артистом России

Целый ряд песен Shaman (Ярослав Дронов), удостоенного накануне вечером звания заслуженного артиста РФ, попал в унисон с чувствами консолидированного российского РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:31

2024-07-23T12:31

2024-07-23T13:36

россия

дмитрий песков

владимир путин

культура

культура

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Целый ряд песен Shaman (Ярослав Дронов), удостоенного накануне вечером звания заслуженного артиста РФ, попал в унисон с чувствами консолидированного российского общества, это творчество важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ исполнителю Ярославу Дронову (Shaman), соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "Целый ряд песен этого исполнителя, действительно, наверное, попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей и нашего общества. И это стало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество. Поэтому, конечно, это творчество очень важно", - сказал Песков, комментируя присвоение звания артисту. Он подчеркнул важность того, что творчество Shaman полюбили многие россияне.

https://ria.ru/20240719/shaman-1960853425.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин, культура, shaman (ярослав дронов)