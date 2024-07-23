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В стратегии США по Арктике видны проявления конфронтации, заявил Песков - РИА Новости, 23.07.2024
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12:26 23.07.2024 (обновлено: 12:56 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/peskov-1961424695.html
В стратегии США по Арктике видны проявления конфронтации, заявил Песков
В стратегии США по Арктике видны проявления конфронтации, заявил Песков - РИА Новости, 23.07.2024
В стратегии США по Арктике видны проявления конфронтации, заявил Песков
В стратегии по Арктике, которую представил Пентагон, видны проявления конфронтации с РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:26
2024-07-23T12:56
арктика
россия
сша
дмитрий песков
министерство обороны сша
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В стратегии по Арктике, которую представил Пентагон, видны проявления конфронтации с РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США следят за растущим взаимодействием России и КНР в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним, говорится в опубликованной в понедельник оборонным ведомством США обновленной стратегии по Арктике. "Проявления конфронтационности видны даже в этом документе, который был опубликован Пентагоном", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240723/kreml-1961423990.html
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арктика, россия, сша, дмитрий песков, министерство обороны сша
Арктика, Россия, США, Дмитрий Песков, Министерство обороны США
В стратегии США по Арктике видны проявления конфронтации, заявил Песков

Песков: в стратегии США по Арктике видны проявления конфронтации с Россией

© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. LehmanЭскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. Lehman
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В стратегии по Арктике, которую представил Пентагон, видны проявления конфронтации с РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
США следят за растущим взаимодействием России и КНР в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним, говорится в опубликованной в понедельник оборонным ведомством США обновленной стратегии по Арктике.
"Проявления конфронтационности видны даже в этом документе, который был опубликован Пентагоном", - сказал Песков журналистам.
Остров архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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АрктикаРоссияСШАДмитрий ПесковМинистерство обороны США
 
 
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