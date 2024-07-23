https://ria.ru/20240723/peskov-1961424695.html

В стратегии США по Арктике видны проявления конфронтации, заявил Песков

В стратегии США по Арктике видны проявления конфронтации, заявил Песков - РИА Новости, 23.07.2024

В стратегии США по Арктике видны проявления конфронтации, заявил Песков

В стратегии по Арктике, которую представил Пентагон, видны проявления конфронтации с РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:26

2024-07-23T12:26

2024-07-23T12:56

арктика

россия

сша

дмитрий песков

министерство обороны сша

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В стратегии по Арктике, которую представил Пентагон, видны проявления конфронтации с РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США следят за растущим взаимодействием России и КНР в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним, говорится в опубликованной в понедельник оборонным ведомством США обновленной стратегии по Арктике. "Проявления конфронтационности видны даже в этом документе, который был опубликован Пентагоном", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240723/kreml-1961423990.html

арктика

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арктика, россия, сша, дмитрий песков, министерство обороны сша