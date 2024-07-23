https://ria.ru/20240723/pensiya-1961454260.html

Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии пенсионерам от 80 лет

Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии пенсионерам от 80 лет - РИА Новости, 23.07.2024

Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии пенсионерам от 80 лет

Госдума на пленарном заседании приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:17

2024-07-23T14:17

2024-07-23T14:20

общество

госдума рф

пенсии

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.Согласно принятой поправке, пенсионеры от 80 лет и инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей.Поправка вносится в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.

https://ria.ru/20240723/pensii-1961354445.html

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

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Наталья Макарова

общество, госдума рф, пенсии, донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика