https://ria.ru/20240723/pensiya-1961454260.html
Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии пенсионерам от 80 лет
Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии пенсионерам от 80 лет - РИА Новости, 23.07.2024
Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии пенсионерам от 80 лет
Госдума на пленарном заседании приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:17
2024-07-23T14:17
2024-07-23T14:20
общество
госдума рф
пенсии
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/43/1559014327_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f10844f204f975eb9c5e3e8c91835b28.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.Согласно принятой поправке, пенсионеры от 80 лет и инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей.Поправка вносится в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.
https://ria.ru/20240723/pensii-1961354445.html
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/43/1559014327_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da8364f3d0a0879fd26732d5a0196dac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, пенсии, донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика
Общество, Госдума РФ, Пенсии, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика
Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии пенсионерам от 80 лет
Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии инвалидам и пенсионерам от 80 лет