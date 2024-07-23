Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии пенсионерам от 80 лет - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 23.07.2024 (обновлено: 14:20 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/pensiya-1961454260.html
Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии пенсионерам от 80 лет
Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии пенсионерам от 80 лет - РИА Новости, 23.07.2024
Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии пенсионерам от 80 лет
Госдума на пленарном заседании приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:17
2024-07-23T14:20
общество
госдума рф
пенсии
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/43/1559014327_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f10844f204f975eb9c5e3e8c91835b28.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.Согласно принятой поправке, пенсионеры от 80 лет и инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей.Поправка вносится в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.
https://ria.ru/20240723/pensii-1961354445.html
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/43/1559014327_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da8364f3d0a0879fd26732d5a0196dac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, пенсии, донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика
Общество, Госдума РФ, Пенсии, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика
Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии пенсионерам от 80 лет

Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии инвалидам и пенсионерам от 80 лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДеньги в руках сотрудницы банка
Деньги в руках сотрудницы банка - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Деньги в руках сотрудницы банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.
Согласно принятой поправке, пенсионеры от 80 лет и инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей.
Поправка вносится в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в августе
Вчера, 02:30
 
ОбществоГосдума РФПенсииДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала