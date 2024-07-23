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Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в августе - РИА Новости, 23.07.2024
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02:30 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/pensii-1961354445.html
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в августе
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в августе - РИА Новости, 23.07.2024
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в августе
Пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны с 1 августа - Социальный фонд России увеличит число накопленных пенсионных коэффициентов максимум на три... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T02:30
2024-07-23T02:30
россия
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны с 1 августа - Социальный фонд России увеличит число накопленных пенсионных коэффициентов максимум на три единицы, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "С 1 августа произойдет ежегодный перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Это традиционно происходит в августе, так как работодатели выплачивают за них страховые взносы. При пересмотре учитывается трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы", - сказал Ляшок. По его словам, в зависимости от объема страховых взносов, Социальный фонд увеличивает общее количество пенсионных коэффициентов работника, но максимум на три. Далее новое общее количество пенсионных коэффициентов умножается на стоимость пенсионного коэффициента, которая с начала этого года составляет 133,05 рублей. "Однако для работающих пенсионеров стоимость пенсионного коэффициента не индексируется, и ее значение фиксируется на уровне, который был в том году, когда пенсионер начал получать пенсию. Например, для работающего пенсионера, который оформил пенсию в 2018 году и продолжал работать без перерывов до этого года, стоимость пенсионного коэффициента равна 81,49 рублей", - объяснил эксперт. Ляшок уточнил, что, даже накопив три пенсионных коэффициента, размер прибавки для вышедшего на пенсию в 2018 году человека составит всего около 244,47 рублей. Максимальный размер прибавки получат пенсионеры, начавшие получать пенсию в этом году, при условии, что работодателем были выплачены страховые взносы в достаточном количестве. Она составит 399,15 рублей.
https://ria.ru/20240722/pensiya-1961183610.html
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россия, общество
Россия, Общество
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в августе

Эксперт Ляшок: с 1 августа пересчитают пенсии работающих пенсионеров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны с 1 августа - Социальный фонд России увеличит число накопленных пенсионных коэффициентов максимум на три единицы, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
«
"С 1 августа произойдет ежегодный перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Это традиционно происходит в августе, так как работодатели выплачивают за них страховые взносы. При пересмотре учитывается трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы", - сказал Ляшок.
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По его словам, в зависимости от объема страховых взносов, Социальный фонд увеличивает общее количество пенсионных коэффициентов работника, но максимум на три. Далее новое общее количество пенсионных коэффициентов умножается на стоимость пенсионного коэффициента, которая с начала этого года составляет 133,05 рублей.
"Однако для работающих пенсионеров стоимость пенсионного коэффициента не индексируется, и ее значение фиксируется на уровне, который был в том году, когда пенсионер начал получать пенсию. Например, для работающего пенсионера, который оформил пенсию в 2018 году и продолжал работать без перерывов до этого года, стоимость пенсионного коэффициента равна 81,49 рублей", - объяснил эксперт.
Ляшок уточнил, что, даже накопив три пенсионных коэффициента, размер прибавки для вышедшего на пенсию в 2018 году человека составит всего около 244,47 рублей. Максимальный размер прибавки получат пенсионеры, начавшие получать пенсию в этом году, при условии, что работодателем были выплачены страховые взносы в достаточном количестве. Она составит 399,15 рублей.
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