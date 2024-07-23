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В горах Кабардино-Балкарии разбился парапланерист - РИА Новости, 23.07.2024
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18:50 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/paraplanerist-1961552093.html
В горах Кабардино-Балкарии разбился парапланерист
В горах Кабардино-Балкарии разбился парапланерист - РИА Новости, 23.07.2024
В горах Кабардино-Балкарии разбился парапланерист
Парапланерист разбился в горах в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуируют его тело, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:50
2024-07-23T18:50
происшествия
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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Парапланерист разбился в горах в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуируют его тело, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "В 11.45 мск во вторник получено сообщение, что в верховьях Чегемского ущелья жесткую посадку совершил парапланерист. На место выдвинулись 10 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. По прибытии было установлено, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Отмечается, что проводятся работы по эвакуации тела погибшего со склона. Региональное СУСК сообщило, что по факту гибели парапланериста организована доследственная проверка. "Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230923/deltaplaneristy-1898242686.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В горах Кабардино-Балкарии разбился парапланерист

В горах Кабардино-Балкарии разбился парапланерист, спасатели эвакуируют его тело

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКабардино-Балкария
Кабардино-Балкария - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Кабардино-Балкария. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Парапланерист разбился в горах в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуируют его тело, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
«
"В 11.45 мск во вторник получено сообщение, что в верховьях Чегемского ущелья жесткую посадку совершил парапланерист. На место выдвинулись 10 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. По прибытии было установлено, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проводятся работы по эвакуации тела погибшего со склона.
Региональное СУСК сообщило, что по факту гибели парапланериста организована доследственная проверка. "Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - добавили в ведомстве.
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