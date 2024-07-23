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В конгрессе США подтвердили отставку главы Секретной службы
В конгрессе США подтвердили отставку главы Секретной службы - РИА Новости, 23.07.2024
В конгрессе США подтвердили отставку главы Секретной службы
Комитет по надзору палаты представителей конгресса США подтвердил отставку главы Секретной службы страны Кимберли Читл, пообещав продолжить расследование... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:55
2024-07-23T17:55
2024-07-23T18:17
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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США подтвердил отставку главы Секретной службы страны Кимберли Читл, пообещав продолжить расследование действий ее ведомства и покушения на экс-президента Дональда Трампа, говорится в опубликованном заявлении."Слушания в комитете по надзору привели к отставке директора Читл, в будущем будет больше ответственности. У Секретной службы есть миссия без провалов, тем не менее она провалилась под руководством директора Читл", — говорится в распространенном сообщении комитета за подписью его председателя Джеймса Комера.Отмечается, что комитет продолжит расследование обстоятельств покушения на Трампа и провалов в работе Секретной службы.
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в мире, конгресс сша, покушение на дональда трампа, секретная служба сша, дональд трамп
В мире, Конгресс США, Покушение на Дональда Трампа, Секретная служба США, Дональд Трамп
В конгрессе США подтвердили отставку главы Секретной службы
Комитет по надзору конгресса США подтвердил отставку главы Секретной службы
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США подтвердил отставку главы Секретной службы страны Кимберли Читл, пообещав продолжить расследование действий ее ведомства и покушения на экс-президента Дональда Трампа, говорится в опубликованном заявлении.
"Слушания в комитете по надзору привели к отставке директора Читл, в будущем будет больше ответственности. У Секретной службы есть миссия без провалов, тем не менее она провалилась под руководством директора Читл", — говорится в распространенном сообщении комитета за подписью его председателя Джеймса Комера.
Отмечается, что комитет продолжит расследование обстоятельств покушения на Трампа и провалов в работе Секретной службы.