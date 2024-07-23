https://ria.ru/20240723/otstavka-1961536825.html

В конгрессе США подтвердили отставку главы Секретной службы

В конгрессе США подтвердили отставку главы Секретной службы - РИА Новости, 23.07.2024

В конгрессе США подтвердили отставку главы Секретной службы

Комитет по надзору палаты представителей конгресса США подтвердил отставку главы Секретной службы страны Кимберли Читл, пообещав продолжить расследование... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:55

2024-07-23T17:55

2024-07-23T18:17

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покушение на дональда трампа

секретная служба сша

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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США подтвердил отставку главы Секретной службы страны Кимберли Читл, пообещав продолжить расследование действий ее ведомства и покушения на экс-президента Дональда Трампа, говорится в опубликованном заявлении."Слушания в комитете по надзору привели к отставке директора Читл, в будущем будет больше ответственности. У Секретной службы есть миссия без провалов, тем не менее она провалилась под руководством директора Читл", — говорится в распространенном сообщении комитета за подписью его председателя Джеймса Комера.Отмечается, что комитет продолжит расследование обстоятельств покушения на Трампа и провалов в работе Секретной службы.

https://ria.ru/20240723/bayden-1961540032.html

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в мире, конгресс сша, покушение на дональда трампа, секретная служба сша, дональд трамп