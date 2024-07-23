Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США подтвердили отставку главы Секретной службы - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 23.07.2024 (обновлено: 18:17 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/otstavka-1961536825.html
В конгрессе США подтвердили отставку главы Секретной службы
В конгрессе США подтвердили отставку главы Секретной службы - РИА Новости, 23.07.2024
В конгрессе США подтвердили отставку главы Секретной службы
Комитет по надзору палаты представителей конгресса США подтвердил отставку главы Секретной службы страны Кимберли Читл, пообещав продолжить расследование... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:55
2024-07-23T18:17
в мире
конгресс сша
покушение на дональда трампа
секретная служба сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961530347_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_02d8b2bb897238fe118459416c45489a.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США подтвердил отставку главы Секретной службы страны Кимберли Читл, пообещав продолжить расследование действий ее ведомства и покушения на экс-президента Дональда Трампа, говорится в опубликованном заявлении."Слушания в комитете по надзору привели к отставке директора Читл, в будущем будет больше ответственности. У Секретной службы есть миссия без провалов, тем не менее она провалилась под руководством директора Читл", — говорится в распространенном сообщении комитета за подписью его председателя Джеймса Комера.Отмечается, что комитет продолжит расследование обстоятельств покушения на Трампа и провалов в работе Секретной службы.
https://ria.ru/20240723/bayden-1961540032.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961530347_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_1003c8b162bd2f0925700a8099cb54d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, конгресс сша, покушение на дональда трампа, секретная служба сша, дональд трамп
В мире, Конгресс США, Покушение на Дональда Трампа, Секретная служба США, Дональд Трамп
В конгрессе США подтвердили отставку главы Секретной службы

Комитет по надзору конгресса США подтвердил отставку главы Секретной службы

© AP Photo / Rod LamkeyГлава Секретной службы США Кимберли Читл
Глава Секретной службы США Кимберли Читл - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Rod Lamkey
Глава Секретной службы США Кимберли Читл
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США подтвердил отставку главы Секретной службы страны Кимберли Читл, пообещав продолжить расследование действий ее ведомства и покушения на экс-президента Дональда Трампа, говорится в опубликованном заявлении.
"Слушания в комитете по надзору привели к отставке директора Читл, в будущем будет больше ответственности. У Секретной службы есть миссия без провалов, тем не менее она провалилась под руководством директора Читл", — говорится в распространенном сообщении комитета за подписью его председателя Джеймса Комера.
Отмечается, что комитет продолжит расследование обстоятельств покушения на Трампа и провалов в работе Секретной службы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы
Вчера, 18:05
 
В миреКонгресс СШАПокушение на Дональда ТрампаСекретная служба СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала