https://ria.ru/20240723/otstavka-1961529597.html

Глава Секретной службы США подала в отставку

Глава Секретной службы США подала в отставку - РИА Новости, 23.07.2024

Глава Секретной службы США подала в отставку

Глава Секретной службы США Кимберли Читл, публично признавшая провал спецслужб при покушении на экс-президента Дональда Трампа, подала в отставку, передает... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:33

2024-07-23T17:33

2024-07-23T18:14

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секретная служба сша

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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Глава Секретной службы США Кимберли Читл, публично признавшая провал спецслужб при покушении на экс-президента Дональда Трампа, подала в отставку, передает телеканал CNBC.Вскоре эту информацию подтвердил комитет по надзору конгресса США."Слушания в комитете по надзору привели к отставке директора Читл, в будущем будет больше ответственности. У Секретной службы есть миссия без провалов, тем не менее она провалилась под руководством директора Читл", — говорится в сообщении.Отмечается, что комитет продолжит расследовать обстоятельства покушения и провалы в работе Секретной службы.По данным телеканала CNBC, вести об увольнении Читл появились на следующий день после того, как чиновница подверглась жесткой критике на слушаниях в палате представителей. Они были посвящены мерам безопасности на митинге, во время которого на Трампа совершили покушение.При этом на самих слушаниях Читл дала понять, что не уйдет в отставку, поскольку она — "наиболее квалифицированное лицо" на этом посту.Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс — находился на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, он выстрелил несколько раз, после чего его ликвидировали.Экс-президент получил ранение в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили ранения.Как сообщал телеканал ABC News со ссылкой на силовые структуры, снайперы Секретной службы заметили Крукса на крыше за 20 минут до того, как он открыл огонь.

https://ria.ru/20240723/tramp-1961380274.html

https://ria.ru/20240722/tramp-1961316614.html

https://ria.ru/20240723/kongressmeny-1961513920.html

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в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, секретная служба сша