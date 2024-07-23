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В Госдуму внесли проект об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО - РИА Новости, 23.07.2024
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22:03 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/osago-1961583827.html
В Госдуму внесли проект об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО
В Госдуму внесли проект об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО - РИА Новости, 23.07.2024
В Госдуму внесли проект об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО
Сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев внесли в Госдуму законопроект об увеличении предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:03
2024-07-23T22:03
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев внесли в Госдуму законопроект об увеличении предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 дней, следует из базы данных нижней палаты парламента. Разработчики обращают внимание, что в условиях санкционного давления дилеры, осуществляющие ремонт автомобилей, станции технического обслуживания, страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек, обеспечивающих их своевременную поставку для ремонта транспортных средств. В связи с этим законопроектом и предлагается увеличить предельный срок проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства. Правительство РФ поддерживает законопроект, но имеет ряд замечаний, которые следует учесть. При этом оно обращает внимание на отсутствие в пояснительной записке к нему статистической информации и (или) исследования, подтверждающих необходимость внесения данного изменения. В связи с этим кабмин считает целесообразным ограничить увеличение соответствующего срока случаями, когда восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства в установленный законом об ОСАГО срок невозможен в силу отсутствия необходимых запасных частей или материалов. В таком случае необходимо иметь в виду, что доступность запасных частей и материалов зависит в том числе от марки, модели, даты выпуска транспортного средства, отмечается в заключении правительства. Кроме того, кабмин предлагает проработать механизмы, которые обеспечат документальное подтверждение возможности (невозможности) проведения восстановительного ремонта на станции техобслуживания в течении 30 рабочих дней, а также противодействие потенциальному злоупотреблению страховщиками возможностью продления срока такого ремонта. И во избежание закрепления в законе об ОСАГО нормы, ухудшающей положение потребителя страховых услуг, "следует дополнить законопроект нормой, предусматривающей ограниченный срок действия указанного изменения", считает кабмин.
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авто, россия, андрей кутепов, госдума рф, осаго
Авто, Россия, Андрей Кутепов, Госдума РФ, ОСАГО
В Госдуму внесли проект об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО

В ГД внесли проект об увеличении до 45 дней предельного срока ремонта по ОСАГО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтовладелец оформляет страховой полис ОСАГО
Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев внесли в Госдуму законопроект об увеличении предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 дней, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Разработчики обращают внимание, что в условиях санкционного давления дилеры, осуществляющие ремонт автомобилей, станции технического обслуживания, страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек, обеспечивающих их своевременную поставку для ремонта транспортных средств.
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В связи с этим законопроектом и предлагается увеличить предельный срок проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства.
Правительство РФ поддерживает законопроект, но имеет ряд замечаний, которые следует учесть. При этом оно обращает внимание на отсутствие в пояснительной записке к нему статистической информации и (или) исследования, подтверждающих необходимость внесения данного изменения.
В связи с этим кабмин считает целесообразным ограничить увеличение соответствующего срока случаями, когда восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства в установленный законом об ОСАГО срок невозможен в силу отсутствия необходимых запасных частей или материалов. В таком случае необходимо иметь в виду, что доступность запасных частей и материалов зависит в том числе от марки, модели, даты выпуска транспортного средства, отмечается в заключении правительства.
Кроме того, кабмин предлагает проработать механизмы, которые обеспечат документальное подтверждение возможности (невозможности) проведения восстановительного ремонта на станции техобслуживания в течении 30 рабочих дней, а также противодействие потенциальному злоупотреблению страховщиками возможностью продления срока такого ремонта. И во избежание закрепления в законе об ОСАГО нормы, ухудшающей положение потребителя страховых услуг, "следует дополнить законопроект нормой, предусматривающей ограниченный срок действия указанного изменения", считает кабмин.
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