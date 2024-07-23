https://ria.ru/20240723/opros-1961579370.html

Опрос: Харрис опережает Трампа на два процентных пункта

Опрос: Харрис опережает Трампа на два процентных пункта - РИА Новости, 23.07.2024

Опрос: Харрис опережает Трампа на два процентных пункта

Вице-президент США Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта после того, как действующий президент Джо Байден вышел из... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:28

2024-07-23T21:28

2024-07-23T21:28

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта после того, как действующий президент Джо Байден вышел из гонки, утверждается в опросе агентства Рейтер и компании Ipsos. Опрос был проведен в понедельник и вторник, сразу после заявления Байдена, отказавшегося от планов переизбрания и поддержавшего кандидатуру Харрис. Как утверждается в данных опроса, Харрис поддержали 44% респондентов по сравнению с 42% у Трампа. В аналогичном опросе 15-16 июля Харрис и Трамп были равны – по 44%, а в опросе 1-2 июля Трамп лидировал на один процентный пункт. В ходе онлайн-опроса, проведенного 22-23 июля, был опрошен 1 241 взрослый житель США по всей стране. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта. Хотя общенациональные опросы дают важные сигналы о поддержке американцами кандидатов, на баланс сил в коллегии выборщиков США в конечном счете влияют несколько ключевых штатов, отмечается в публикации Рейтер.

https://ria.ru/20240723/bayden-1961578365.html

https://ria.ru/20240723/tramp-1961402362.html

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