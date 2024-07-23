https://ria.ru/20240723/opros-1961444022.html

Опрос показал, сколько украинцев готовы уступить территорию страны

Опрос показал, сколько украинцев готовы уступить территорию страны - РИА Новости, 23.07.2024

Опрос показал, сколько украинцев готовы уступить территорию страны

Доля граждан Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое, следует из результатов исследования,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:29

2024-07-23T13:29

2024-07-23T14:34

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Доля граждан Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое, следует из результатов исследования, опубликованного Киевским институтом социологических исследований на своем сайте. "В период с мая 2022 года до мая 2023 года ситуация была относительно стабильной: около восьми-десяти процентов респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство — 82-87 процентов — стабильно выступали против каких-либо уступок. После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19 процентов, в феврале 2024 года — до 26 процентов, в мае 2024 года — до 32 процентов", — указано в материале.Опрос проводился с 16 по 22 мая 2024 года и с 20 по 25 июня 2024 года методом телефонных интервью, во время которых опросили группы из 1067 и 2008 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность заявлена на уровне не более пяти процентов. На прошлой неделе издание "Зеркало недели" опубликовало результаты опроса, согласно которым доля жителей Украины, готовых к мирным переговорам с Россией, достигла 44 процентов. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Он добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.

https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961236898.html

https://ria.ru/20240716/ukraina-1960071511.html

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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, нато, минские соглашения