https://ria.ru/20240723/opasnost-1961567646.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.07.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T20:18

2024-07-23T20:18

2024-07-23T20:18

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. О ракетной опасности в Курской области Смирнов сообщил в 20.01. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины