https://ria.ru/20240723/omsk-1961580651.html

В Омске ищут школьницу, приехавшую с родителями из Москвы

В Омске ищут школьницу, приехавшую с родителями из Москвы - РИА Новости, 23.07.2024

В Омске ищут школьницу, приехавшую с родителями из Москвы

Школьницу, которая прилетела с родителями в Омск из Москвы, уже второй день ищут в городском парке, рассказали в пресс-службе следственного управления... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:36

2024-07-23T21:36

2024-07-23T21:36

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ОМСК, 23 июл - РИА Новости. Школьницу, которая прилетела с родителями в Омск из Москвы, уже второй день ищут в городском парке, рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области. Девочка приехала с родителями в Омск в гости. Семья остановилась в гостинице "Ника", находящейся в парке "Победы" в Омске неподалеку от реки Иртыш. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, 15-летняя Евангелина Алешкина в понедельник повздорила с родителями. Мать и отец ушли гулять в парк без нее, но Евангелина решила пойти гулять одна. К моменту выезда семьи она не пришла в отель. Рост девочки 172 сантиметра. Волосы темно-русые, длинные, собраны в хвост. Глаза карие. Она была одета в футболку розового цвета, серые джинсы клеш, кроссовки. При себе у нее был рюкзак и черная сумка. "Следственным управлением СК России по Омской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 15-летней школьницы, которая 22 июля 2024 года около 15.00 ушла из гостиницы по адресу: Омск, улица Суворова, 110, где находилась с родителями, приехав из Москвы, и до настоящего времени ее местонахождение не известно", - рассказали в пресс-службе. Девочку ищут полицейские, поисково-спасательные отряды и добровольцы. Задействован беспилотник. Волонтеры планируют продолжать поиски в парке и этой ночью. Пресс-служба просит граждан, располагающих информацией о девочке, позвонить по телефону 112.

https://ria.ru/20240707/podrostki-1958038688.html

https://ria.ru/20240525/arest-1948330041.html

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