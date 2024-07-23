https://ria.ru/20240723/obstrel-1961594140.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.07.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T23:26
2024-07-23T23:26
2024-07-23T23:27
специальная военная операция на украине
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петровский район
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донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 15.30 по 22.55 выпустили еще шесть снарядов того же калибра по данному району. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что вследствие обстрелов пострадали две женщины. По данным представительства, ВСУ с начала суток выпустили по данному району не менее 38 снарядов калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961537231.html
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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка девять натовских снарядов