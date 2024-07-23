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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.07.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:25

2024-07-23T15:25

2024-07-23T15:25

специальная военная операция на украине

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стирол

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько. "Вследствие артиллерийского обстрела поселка шахты имени В. И. Ленина со стороны украинских неонацистов ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Приходько также сообщил, что в результате обстрела этого района был поврежден легковой автомобиль. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240723/vsu-1961435124.html

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донецкая народная республика

донецк

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