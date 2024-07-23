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Новак рассказал о работе Туапсинского НПЗ после атаки украинских дронов - РИА Новости, 23.07.2024
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14:42 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/npz-1961469736.html
Новак рассказал о работе Туапсинского НПЗ после атаки украинских дронов
Новак рассказал о работе Туапсинского НПЗ после атаки украинских дронов - РИА Новости, 23.07.2024
Новак рассказал о работе Туапсинского НПЗ после атаки украинских дронов
Туапсинский НПЗ продолжает работать после атаки украинских беспилотников, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах российско-китайской... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:42
2024-07-23T14:42
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Туапсинский НПЗ продолжает работать после атаки украинских беспилотников, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. Накануне оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе повреждена в результате падения обломков БПЛА, специалисты тушили возгорание. "Нет, он продолжает работать", - ответил Новак на вопрос, приостановлен ли НПЗ в связи с произошедшей атакой беспилотников.
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цены на нефть, россия, краснодарский край, туапсе, александр новак, туапсинский нпз
Цены на нефть, Россия, Краснодарский край, Туапсе, Александр Новак, Туапсинский НПЗ
Новак рассказал о работе Туапсинского НПЗ после атаки украинских дронов

Новак: Туапсинский НПЗ продолжает работать после атаки украинских беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтеналивной терминал в Туапсинском морском торговом порту
Нефтеналивной терминал в Туапсинском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтеналивной терминал в Туапсинском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Туапсинский НПЗ продолжает работать после атаки украинских беспилотников, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству.
Накануне оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе повреждена в результате падения обломков БПЛА, специалисты тушили возгорание.
«
"Нет, он продолжает работать", - ответил Новак на вопрос, приостановлен ли НПЗ в связи с произошедшей атакой беспилотников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Цены на нефтьРоссияКраснодарский крайТуапсеАлександр НовакТуапсинский НПЗ
 
 
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