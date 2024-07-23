https://ria.ru/20240723/npz-1961469736.html

Новак рассказал о работе Туапсинского НПЗ после атаки украинских дронов

Новак рассказал о работе Туапсинского НПЗ после атаки украинских дронов - РИА Новости, 23.07.2024

Новак рассказал о работе Туапсинского НПЗ после атаки украинских дронов

Туапсинский НПЗ продолжает работать после атаки украинских беспилотников, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах российско-китайской... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:42

2024-07-23T14:42

2024-07-23T14:42

цены на нефть

россия

краснодарский край

туапсе

александр новак

туапсинский нпз

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Туапсинский НПЗ продолжает работать после атаки украинских беспилотников, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. Накануне оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе повреждена в результате падения обломков БПЛА, специалисты тушили возгорание. "Нет, он продолжает работать", - ответил Новак на вопрос, приостановлен ли НПЗ в связи с произошедшей атакой беспилотников.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

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Наталья Макарова

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