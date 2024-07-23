Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье спасли 188 новорожденных с экстремально низкой массой тела - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:14 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/novorozhdennye-1961557086.html
В Подмосковье спасли 188 новорожденных с экстремально низкой массой тела
В Подмосковье спасли 188 новорожденных с экстремально низкой массой тела - РИА Новости, 23.07.2024
В Подмосковье спасли 188 новорожденных с экстремально низкой массой тела
Врачи-неонатологи с начала года спасли 188 детей с экстремально низкой массой тела – менее одного килограмма, а также более 2,1 тысячи детей, рожденных раньше... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:14
2024-07-23T19:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
новорожденный
новорожденные
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601429537_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_605ea5a54e6d2cf7f675ec31cd4d3125.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Врачи-неонатологи с начала года спасли 188 детей с экстремально низкой массой тела – менее одного килограмма, а также более 2,1 тысячи детей, рожденных раньше срока, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой, необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока. Важно отметить, что каждый спасенный малыш — это результат работы не только новейшего оборудования, а, в первую очередь, большой команды настоящих профессионалов своего дела", — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова привели в пресс-службе. Там напомнили, что в регионе работает многоуровневая система родовспоможения, которая состоит из шести перинатальных центров, областного НИИ акушерства и гинекологии им. В.И. Краснопольского и родильных домов. Здесь беременные и новорожденные получают высококвалифицированную медицинскую помощь, а также высокотехнологичную.
https://ria.ru/20231122/neonatalnyy_skrining-1911142193.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601429537_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ba8223664ab3ce8d9b33df296f4f182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, новорожденный, новорожденные, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, новорожденный, новорожденные, Дети

В Подмосковье спасли 188 новорожденных с экстремально низкой массой тела

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВрач осматривает глубоко недоношенного ребенка, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких
Врач осматривает глубоко недоношенного ребенка, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Врач осматривает глубоко недоношенного ребенка, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Врачи-неонатологи с начала года спасли 188 детей с экстремально низкой массой тела – менее одного килограмма, а также более 2,1 тысячи детей, рожденных раньше срока, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой, необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока. Важно отметить, что каждый спасенный малыш — это результат работы не только новейшего оборудования, а, в первую очередь, большой команды настоящих профессионалов своего дела", — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова привели в пресс-службе.
Там напомнили, что в регионе работает многоуровневая система родовспоможения, которая состоит из шести перинатальных центров, областного НИИ акушерства и гинекологии им. В.И. Краснопольского и родильных домов. Здесь беременные и новорожденные получают высококвалифицированную медицинскую помощь, а также высокотехнологичную.
Новорожденный и акушер - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Более 60 тысяч младенцев Подмосковья прошли неонатальный скрининг
22 ноября 2023, 18:29
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей СапанюкноворожденныйноворожденныеДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала