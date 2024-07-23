В Подмосковье спасли 188 новорожденных с экстремально низкой массой тела
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВрач осматривает глубоко недоношенного ребенка, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких
Врач осматривает глубоко недоношенного ребенка, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Врачи-неонатологи с начала года спасли 188 детей с экстремально низкой массой тела – менее одного килограмма, а также более 2,1 тысячи детей, рожденных раньше срока, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой, необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока. Важно отметить, что каждый спасенный малыш — это результат работы не только новейшего оборудования, а, в первую очередь, большой команды настоящих профессионалов своего дела", — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова привели в пресс-службе.
Там напомнили, что в регионе работает многоуровневая система родовспоможения, которая состоит из шести перинатальных центров, областного НИИ акушерства и гинекологии им. В.И. Краснопольского и родильных домов. Здесь беременные и новорожденные получают высококвалифицированную медицинскую помощь, а также высокотехнологичную.
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