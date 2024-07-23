https://ria.ru/20240723/novak-1961467328.html

Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе

Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе - РИА Новости, 23.07.2024

Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе

Запрет на экспорт бензина возобновится с 1 августа, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российско-китайской межправкомиссии по энергетическому... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:33

2024-07-23T14:33

2024-07-23T14:45

экономика

россия

александр новак

евразийский экономический союз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_9a0c4976468ad895d3ca568ad4efc40e.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Запрет на экспорт бензина возобновится с 1 августа, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. "Эмбарго у нас принято до 1 сентября, сейчас просто сделано исключение на июль. А с 1 августа исключение заканчивается и автоматически запрет на экспорт нефтепродуктов, это касается бензина, восстанавливается", — подчеркнул он.По словам вице-премьера, правительство рассматривает предложение Минэнерго продлить запрет на экспорт бензина на сентябрь и октябрь. Он уточнил, что решение примут исходя из баланса спроса и предложения, а также обеспечения внутреннего рынка."Если мы будем видеть действительно, что на сентябрь и октябрь потребуется продолжение запрета поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято", — отметил Новак.Он добавил, что соответствующее решение могут принять в августе. По словам вице-премьера, главное — сделать это до сентября.Правительство для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. При этом ограничения не коснулись продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Также они не распространяются на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.В конце мая кабинет министров отменил этот запрет до конца июня. Затем разрешение на поставки продлили до 1 августа.

https://ria.ru/20240719/benzin-1960599627.html

https://ria.ru/20240708/toplivo-1958245566.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак, евразийский экономический союз, министерство энергетики рф (минэнерго россии)