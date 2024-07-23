Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе
Новак: запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновится с августа
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Запрет на экспорт бензина возобновится с 1 августа, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству.
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"Эмбарго у нас принято до 1 сентября, сейчас просто сделано исключение на июль. А с 1 августа исключение заканчивается и автоматически запрет на экспорт нефтепродуктов, это касается бензина, восстанавливается", — подчеркнул он.
По словам вице-премьера, правительство рассматривает предложение Минэнерго продлить запрет на экспорт бензина на сентябрь и октябрь. Он уточнил, что решение примут исходя из баланса спроса и предложения, а также обеспечения внутреннего рынка.
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"Если мы будем видеть действительно, что на сентябрь и октябрь потребуется продолжение запрета поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято", — отметил Новак.
Он добавил, что соответствующее решение могут принять в августе. По словам вице-премьера, главное — сделать это до сентября.
Правительство для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. При этом ограничения не коснулись продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Также они не распространяются на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.
В конце мая кабинет министров отменил этот запрет до конца июня. Затем разрешение на поставки продлили до 1 августа.