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Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе - РИА Новости, 23.07.2024
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14:33 23.07.2024 (обновлено: 14:45 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/novak-1961467328.html
Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе
Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе - РИА Новости, 23.07.2024
Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе
Запрет на экспорт бензина возобновится с 1 августа, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российско-китайской межправкомиссии по энергетическому... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:33
2024-07-23T14:45
экономика
россия
александр новак
евразийский экономический союз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Запрет на экспорт бензина возобновится с 1 августа, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. "Эмбарго у нас принято до 1 сентября, сейчас просто сделано исключение на июль. А с 1 августа исключение заканчивается и автоматически запрет на экспорт нефтепродуктов, это касается бензина, восстанавливается", — подчеркнул он.По словам вице-премьера, правительство рассматривает предложение Минэнерго продлить запрет на экспорт бензина на сентябрь и октябрь. Он уточнил, что решение примут исходя из баланса спроса и предложения, а также обеспечения внутреннего рынка.&quot;Если мы будем видеть действительно, что на сентябрь и октябрь потребуется продолжение запрета поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято&quot;, — отметил Новак.Он добавил, что соответствующее решение могут принять в августе. По словам вице-премьера, главное — сделать это до сентября.Правительство для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. При этом ограничения не коснулись продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Также они не распространяются на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.В конце мая кабинет министров отменил этот запрет до конца июня. Затем разрешение на поставки продлили до 1 августа.
https://ria.ru/20240719/benzin-1960599627.html
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экономика, россия, александр новак, евразийский экономический союз, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Евразийский экономический союз, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе

Новак: запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновится с августа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Запрет на экспорт бензина возобновится с 1 августа, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству.
«
"Эмбарго у нас принято до 1 сентября, сейчас просто сделано исключение на июль. А с 1 августа исключение заканчивается и автоматически запрет на экспорт нефтепродуктов, это касается бензина, восстанавливается", — подчеркнул он.
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По словам вице-премьера, правительство рассматривает предложение Минэнерго продлить запрет на экспорт бензина на сентябрь и октябрь. Он уточнил, что решение примут исходя из баланса спроса и предложения, а также обеспечения внутреннего рынка.
«

"Если мы будем видеть действительно, что на сентябрь и октябрь потребуется продолжение запрета поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято", — отметил Новак.

Он добавил, что соответствующее решение могут принять в августе. По словам вице-премьера, главное — сделать это до сентября.
Правительство для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. При этом ограничения не коснулись продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Также они не распространяются на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.
В конце мая кабинет министров отменил этот запрет до конца июня. Затем разрешение на поставки продлили до 1 августа.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакЕвразийский экономический союзМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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