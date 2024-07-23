https://ria.ru/20240723/nikolaev-1961362532.html

В Николаеве вырос размер взятки для отправки в тыл, сообщило подполье

В Николаеве вырос размер взятки для отправки в тыл, сообщило подполье - РИА Новости, 23.07.2024

В Николаеве вырос размер взятки для отправки в тыл, сообщило подполье

Пятнадцать тысяч долларов нужно заплатить, чтобы договориться с военкомом в украинском Николаеве об отправке в тыл вместо фронта, эта сумма превышает стоимость... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T06:53

2024-07-23T06:53

2024-07-23T07:00

николаев (украина)

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Пятнадцать тысяч долларов нужно заплатить, чтобы договориться с военкомом в украинском Николаеве об отправке в тыл вместо фронта, эта сумма превышает стоимость трехкомнатной квартиры в этом областном центре Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. В качестве примера в разговоре с агентством он привел конкретного военкома. "Тимошин Владимир Владимирович, начальник Ленинского ТЦК (военкомат на Украине - ред.) - с военными и коммерсантами, и с жуликами на короткой ноге. Откупиться у него стоит 15 тысяч долларов. Но это не выезд, это трудоустройство с "отмазкой" - чаще в обслугу ВСУ в тылу", - сказал собеседник агентства. По его словам, Тимошин в Николаеве вымогает взятки у бизнеса среднего уровня производства: тех, кто занимается установкой стеклопакетов, владеет авторемонтными мастерскими и так далее. Размер необходимой взятки вырос после того, как с 17 июля на Украине стали штрафовать всех, кто не обновил данные в военкоматах - ТЦК. В конце мая Лебедев рассказывал, что получить отсрочку от призыва в Николаеве стоило 12 тысяч долларов.

https://ria.ru/20240718/zakharova-1960510190.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946574098.html

николаев (украина)

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николаев (украина), украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины