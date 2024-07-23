https://ria.ru/20240723/nikolaev-1961362532.html
В Николаеве вырос размер взятки для отправки в тыл, сообщило подполье
В Николаеве вырос размер взятки для отправки в тыл, сообщило подполье - РИА Новости, 23.07.2024
В Николаеве вырос размер взятки для отправки в тыл, сообщило подполье
Пятнадцать тысяч долларов нужно заплатить, чтобы договориться с военкомом в украинском Николаеве об отправке в тыл вместо фронта, эта сумма превышает стоимость... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T06:53
2024-07-23T06:53
2024-07-23T07:00
николаев (украина)
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Пятнадцать тысяч долларов нужно заплатить, чтобы договориться с военкомом в украинском Николаеве об отправке в тыл вместо фронта, эта сумма превышает стоимость трехкомнатной квартиры в этом областном центре Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. В качестве примера в разговоре с агентством он привел конкретного военкома. "Тимошин Владимир Владимирович, начальник Ленинского ТЦК (военкомат на Украине - ред.) - с военными и коммерсантами, и с жуликами на короткой ноге. Откупиться у него стоит 15 тысяч долларов. Но это не выезд, это трудоустройство с "отмазкой" - чаще в обслугу ВСУ в тылу", - сказал собеседник агентства. По его словам, Тимошин в Николаеве вымогает взятки у бизнеса среднего уровня производства: тех, кто занимается установкой стеклопакетов, владеет авторемонтными мастерскими и так далее. Размер необходимой взятки вырос после того, как с 17 июля на Украине стали штрафовать всех, кто не обновил данные в военкоматах - ТЦК. В конце мая Лебедев рассказывал, что получить отсрочку от призыва в Николаеве стоило 12 тысяч долларов.
https://ria.ru/20240718/zakharova-1960510190.html
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николаев (украина), украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Николаев (Украина), Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Николаеве вырос размер взятки для отправки в тыл, сообщило подполье
Подполье: отправка в тыл вместо фронта в Николаеве дороже трехкомнатной квартиры
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Пятнадцать тысяч долларов нужно заплатить, чтобы договориться с военкомом в украинском Николаеве об отправке в тыл вместо фронта, эта сумма превышает стоимость трехкомнатной квартиры в этом областном центре Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В качестве примера в разговоре с агентством он привел конкретного военкома.
"Тимошин Владимир Владимирович, начальник Ленинского ТЦК (военкомат на Украине - ред.) - с военными и коммерсантами, и с жуликами на короткой ноге. Откупиться у него стоит 15 тысяч долларов. Но это не выезд, это трудоустройство с "отмазкой" - чаще в обслугу ВСУ
в тылу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Тимошин в Николаеве вымогает взятки у бизнеса среднего уровня производства: тех, кто занимается установкой стеклопакетов, владеет авторемонтными мастерскими и так далее.
Размер необходимой взятки вырос после того, как с 17 июля на Украине стали штрафовать всех, кто не обновил данные в военкоматах - ТЦК. В конце мая Лебедев рассказывал, что получить отсрочку от призыва в Николаеве стоило 12 тысяч долларов.