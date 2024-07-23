https://ria.ru/20240723/neverov-1961436928.html

ГД освободила Неверова от должности вице-спикера

ГД освободила Неверова от должности вице-спикера - РИА Новости, 23.07.2024

ГД освободила Неверова от должности вице-спикера

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об освобождении депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:59

2024-07-23T12:59

2024-07-23T14:37

политика

сергей неверов

павел завальный

дмитрий свищев

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961467569_0:0:2869:1615_1920x0_80_0_0_fd8cfd30af79ac084bdf27068cba773b.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об освобождении депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, Дмитрия Свищева - от должности главы комитета по спорту, а Сергея Неверова - от должности вице-спикера палаты. Согласно постановлению, Сергей Неверов освобождается от должности вице-спикера Госдумы. Другим постановлением освобождается депутат Павел Завальный от должности председателя комитета Государственной думы по энергетике, а депутат Дмитрий Свищев - от должности председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.

https://ria.ru/20240704/gosduma-1957379674.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, сергей неверов, павел завальный, дмитрий свищев, госдума рф, россия