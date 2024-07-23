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ГД освободила Неверова от должности вице-спикера - РИА Новости, 23.07.2024
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12:59 23.07.2024 (обновлено: 14:37 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/neverov-1961436928.html
ГД освободила Неверова от должности вице-спикера
ГД освободила Неверова от должности вице-спикера - РИА Новости, 23.07.2024
ГД освободила Неверова от должности вице-спикера
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об освобождении депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:59
2024-07-23T14:37
политика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об освобождении депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, Дмитрия Свищева - от должности главы комитета по спорту, а Сергея Неверова - от должности вице-спикера палаты. Согласно постановлению, Сергей Неверов освобождается от должности вице-спикера Госдумы. Другим постановлением освобождается депутат Павел Завальный от должности председателя комитета Государственной думы по энергетике, а депутат Дмитрий Свищев - от должности председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.
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политика, сергей неверов, павел завальный, дмитрий свищев, госдума рф, россия
Политика, Сергей Неверов, Павел Завальный, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, Россия
ГД освободила Неверова от должности вице-спикера

ГД приняла проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об освобождении депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, Дмитрия Свищева - от должности главы комитета по спорту, а Сергея Неверова - от должности вице-спикера палаты.
Согласно постановлению, Сергей Неверов освобождается от должности вице-спикера Госдумы.
Другим постановлением освобождается депутат Павел Завальный от должности председателя комитета Государственной думы по энергетике, а депутат Дмитрий Свищев - от должности председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.
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ПолитикаСергей НеверовПавел ЗавальныйДмитрий СвищевГосдума РФРоссия
 
 
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