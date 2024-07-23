https://ria.ru/20240723/neverov-1961436928.html
ГД освободила Неверова от должности вице-спикера
ГД освободила Неверова от должности вице-спикера - РИА Новости, 23.07.2024
ГД освободила Неверова от должности вице-спикера
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об освобождении депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:59
2024-07-23T12:59
2024-07-23T14:37
политика
сергей неверов
павел завальный
дмитрий свищев
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961467569_0:0:2869:1615_1920x0_80_0_0_fd8cfd30af79ac084bdf27068cba773b.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об освобождении депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, Дмитрия Свищева - от должности главы комитета по спорту, а Сергея Неверова - от должности вице-спикера палаты. Согласно постановлению, Сергей Неверов освобождается от должности вице-спикера Госдумы. Другим постановлением освобождается депутат Павел Завальный от должности председателя комитета Государственной думы по энергетике, а депутат Дмитрий Свищев - от должности председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.
https://ria.ru/20240704/gosduma-1957379674.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961467569_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_af93fc1e437a29b4c891c21b2e4d38f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей неверов, павел завальный, дмитрий свищев, госдума рф, россия
Политика, Сергей Неверов, Павел Завальный, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, Россия
ГД освободила Неверова от должности вице-спикера
ГД приняла проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера