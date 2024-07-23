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Нетаньяху заявил, что Израиль не откажется от победы над ХАМАС - РИА Новости, 23.07.2024
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08:44 23.07.2024 (обновлено: 09:12 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/netanjahu-1961369424.html
Нетаньяху заявил, что Израиль не откажется от победы над ХАМАС
Нетаньяху заявил, что Израиль не откажется от победы над ХАМАС - РИА Новости, 23.07.2024
Нетаньяху заявил, что Израиль не откажется от победы над ХАМАС
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не откажется от достижения полной победы над палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, отметив, что "надлом в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:44
2024-07-23T09:12
в мире
израиль
иран
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не откажется от достижения полной победы над палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, отметив, что "надлом в духе врага" уже виден. "Я ни в коем случае не готов отказаться от победы над ХАМАС. Если мы откажемся от этого, мы окажемся в опасности перед лицом оси зла во главе с Ираном. Решения, которые мы принимаем, являются судьбоносными для будущего Государства Израиль... Что касается сделки – условия, вне всякого сомнения, созревают. Это хороший знак, а другим признаком является то, что мы также видим перелом в духе врага", - заявил Нетаньяху в Вашингтоне на встрече с семьями заложников. По словам премьера, условия для спасения похищенных формируются из-за военного давления, которое Израиль оказывает на ХАМАС.
https://ria.ru/20231024/osvobozhdenie-1905033939.html
израиль
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в мире, израиль, иран, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху заявил, что Израиль не откажется от победы над ХАМАС

Нетаньяху: Израиль видит надлом ХАМАС, не откажется от полной победы

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не откажется от достижения полной победы над палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, отметив, что "надлом в духе врага" уже виден.
«
"Я ни в коем случае не готов отказаться от победы над ХАМАС. Если мы откажемся от этого, мы окажемся в опасности перед лицом оси зла во главе с Ираном. Решения, которые мы принимаем, являются судьбоносными для будущего Государства Израиль... Что касается сделки – условия, вне всякого сомнения, созревают. Это хороший знак, а другим признаком является то, что мы также видим перелом в духе врага", - заявил Нетаньяху в Вашингтоне на встрече с семьями заложников.
По словам премьера, условия для спасения похищенных формируются из-за военного давления, которое Израиль оказывает на ХАМАС.
Эли Коэн - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
МИД Израиля призвал Катар добиться освобождения заложников ХАМАС
24 октября 2023, 20:42
 
В миреИзраильИранВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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