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Нетаньяху заявил, что Израиль не откажется от победы над ХАМАС
Нетаньяху заявил, что Израиль не откажется от победы над ХАМАС - РИА Новости, 23.07.2024
Нетаньяху заявил, что Израиль не откажется от победы над ХАМАС
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не откажется от достижения полной победы над палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, отметив, что "надлом в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:44
2024-07-23T08:44
2024-07-23T09:12
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не откажется от достижения полной победы над палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, отметив, что "надлом в духе врага" уже виден. "Я ни в коем случае не готов отказаться от победы над ХАМАС. Если мы откажемся от этого, мы окажемся в опасности перед лицом оси зла во главе с Ираном. Решения, которые мы принимаем, являются судьбоносными для будущего Государства Израиль... Что касается сделки – условия, вне всякого сомнения, созревают. Это хороший знак, а другим признаком является то, что мы также видим перелом в духе врага", - заявил Нетаньяху в Вашингтоне на встрече с семьями заложников. По словам премьера, условия для спасения похищенных формируются из-за военного давления, которое Израиль оказывает на ХАМАС.
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в мире, израиль, иран, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху заявил, что Израиль не откажется от победы над ХАМАС
Нетаньяху: Израиль видит надлом ХАМАС, не откажется от полной победы