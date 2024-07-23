https://ria.ru/20240723/netanjahu-1961369424.html

Нетаньяху заявил, что Израиль не откажется от победы над ХАМАС

Нетаньяху заявил, что Израиль не откажется от победы над ХАМАС - РИА Новости, 23.07.2024

Нетаньяху заявил, что Израиль не откажется от победы над ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не откажется от достижения полной победы над палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, отметив, что "надлом в... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T08:44

2024-07-23T08:44

2024-07-23T09:12

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иран

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биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не откажется от достижения полной победы над палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, отметив, что "надлом в духе врага" уже виден. "Я ни в коем случае не готов отказаться от победы над ХАМАС. Если мы откажемся от этого, мы окажемся в опасности перед лицом оси зла во главе с Ираном. Решения, которые мы принимаем, являются судьбоносными для будущего Государства Израиль... Что касается сделки – условия, вне всякого сомнения, созревают. Это хороший знак, а другим признаком является то, что мы также видим перелом в духе врага", - заявил Нетаньяху в Вашингтоне на встрече с семьями заложников. По словам премьера, условия для спасения похищенных формируются из-за военного давления, которое Израиль оказывает на ХАМАС.

https://ria.ru/20231024/osvobozhdenie-1905033939.html

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в мире, израиль, иран, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году