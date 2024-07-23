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Сечин оценил выгоду Китая от импорта нефти из России - РИА Новости, 23.07.2024
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16:15 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/neft-1961509346.html
Сечин оценил выгоду Китая от импорта нефти из России
Сечин оценил выгоду Китая от импорта нефти из России - РИА Новости, 23.07.2024
Сечин оценил выгоду Китая от импорта нефти из России
Выгода Китая от импорта нефти из России по сравнению с закупками на Ближнем Востоке за период с начала 2022 года по июнь 2024 года составила 14-18 миллиардов... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:15
2024-07-23T16:15
экономика
цены на нефть
китай
россия
ближний восток
игорь сечин
роснефть
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Выгода Китая от импорта нефти из России по сравнению с закупками на Ближнем Востоке за период с начала 2022 года по июнь 2024 года составила 14-18 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. По словам Сечина, Россия за последние два с половиной года существенно увеличила нефтяной экспорт в Китай, что позволило ей стать главным поставщиком нефти в эту страну, опередив Саудовскую Аравию. Так, только за первое полугодие этого года поставки нефти из России в Китай выросли на 5%, превысив 55 миллионов тонн. "В свою очередь, Китай является крупнейшим покупателем российской нефти. По нашей оценке, с января 2022 года по июнь 2024 года экономический эффект для Китая от импорта российской нефти по сравнению с закупками от ближневосточных поставщиков составляет от 14 до 18 миллиардов долларов", - сказал Сечин в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
https://ria.ru/20240318/kitay-1934081547.html
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экономика, цены на нефть, китай, россия, ближний восток, игорь сечин, роснефть
Экономика, Цены на нефть, Китай, Россия, Ближний Восток, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин оценил выгоду Китая от импорта нефти из России

Сечин: выгода КНР от импорта нефти из РФ за 2,5 года составила $14-18 миллиардов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Выгода Китая от импорта нефти из России по сравнению с закупками на Ближнем Востоке за период с начала 2022 года по июнь 2024 года составила 14-18 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
По словам Сечина, Россия за последние два с половиной года существенно увеличила нефтяной экспорт в Китай, что позволило ей стать главным поставщиком нефти в эту страну, опередив Саудовскую Аравию. Так, только за первое полугодие этого года поставки нефти из России в Китай выросли на 5%, превысив 55 миллионов тонн.
"В свою очередь, Китай является крупнейшим покупателем российской нефти. По нашей оценке, с января 2022 года по июнь 2024 года экономический эффект для Китая от импорта российской нефти по сравнению с закупками от ближневосточных поставщиков составляет от 14 до 18 миллиардов долларов", - сказал Сечин в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
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ЭкономикаЦены на нефтьКитайРоссияБлижний ВостокИгорь СечинРоснефть
 
 
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