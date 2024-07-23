https://ria.ru/20240723/neft-1961509346.html

Сечин оценил выгоду Китая от импорта нефти из России

Сечин оценил выгоду Китая от импорта нефти из России - РИА Новости, 23.07.2024

Сечин оценил выгоду Китая от импорта нефти из России

Выгода Китая от импорта нефти из России по сравнению с закупками на Ближнем Востоке за период с начала 2022 года по июнь 2024 года составила 14-18 миллиардов... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:15

2024-07-23T16:15

2024-07-23T16:15

экономика

цены на нефть

китай

россия

ближний восток

игорь сечин

роснефть

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Выгода Китая от импорта нефти из России по сравнению с закупками на Ближнем Востоке за период с начала 2022 года по июнь 2024 года составила 14-18 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. По словам Сечина, Россия за последние два с половиной года существенно увеличила нефтяной экспорт в Китай, что позволило ей стать главным поставщиком нефти в эту страну, опередив Саудовскую Аравию. Так, только за первое полугодие этого года поставки нефти из России в Китай выросли на 5%, превысив 55 миллионов тонн. "В свою очередь, Китай является крупнейшим покупателем российской нефти. По нашей оценке, с января 2022 года по июнь 2024 года экономический эффект для Китая от импорта российской нефти по сравнению с закупками от ближневосточных поставщиков составляет от 14 до 18 миллиардов долларов", - сказал Сечин в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

https://ria.ru/20240318/kitay-1934081547.html

китай

россия

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, китай, россия, ближний восток, игорь сечин, роснефть