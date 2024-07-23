Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о добыче нефти в России в июле - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/neft-1961469583.html
Новак рассказал о добыче нефти в России в июле
Новак рассказал о добыче нефти в России в июле - РИА Новости, 23.07.2024
Новак рассказал о добыче нефти в России в июле
Россия в июле добывала нефть на уровне, близком к целевому в рамках ОПЕК+, компенсирует недоисполнение сделки за счет будущих объемов, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:37
2024-07-23T14:37
экономика
россия
александр новак
опек
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850261677_0:207:3198:2005_1920x0_80_0_0_b6c3f7117563796bd1b2843d39412919.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия в июле добывала нефть на уровне, близком к целевому в рамках ОПЕК+, компенсирует недоисполнение сделки за счет будущих объемов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Практически вышли, мы близко к нему. Мы несколько недоисполнили в полном объеме. Минэнерго сделает графики и соответствующие баррели будут компенсированы за счет будущих объемов", - сказал Новак журналистам в кулуарах российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству, отвечая на вопрос, вышла ли Россия на целевой уровень по сокращению добычи нефти в рамках договоренностей с ОПЕК+.
https://ria.ru/20240723/kitaj-1961448935.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850261677_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_bcd1d432a430ec07596a1630dfd930f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, опек, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, ОПЕК, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Новак рассказал о добыче нефти в России в июле

Новак: Россия в июле добывала нефть на уровне, близком к целевому в рамках ОПЕК+

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГазовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная"
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы Приразломная - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия в июле добывала нефть на уровне, близком к целевому в рамках ОПЕК+, компенсирует недоисполнение сделки за счет будущих объемов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Практически вышли, мы близко к нему. Мы несколько недоисполнили в полном объеме. Минэнерго сделает графики и соответствующие баррели будут компенсированы за счет будущих объемов", - сказал Новак журналистам в кулуарах российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству, отвечая на вопрос, вышла ли Россия на целевой уровень по сокращению добычи нефти в рамках договоренностей с ОПЕК+.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Китай за полгода импортировал из России 55 миллионов тонн нефти
Вчера, 13:51
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакОПЕКМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала