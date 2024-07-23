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Новак рассказал о добыче нефти в России в июле
Новак рассказал о добыче нефти в России в июле - РИА Новости, 23.07.2024
Новак рассказал о добыче нефти в России в июле
Россия в июле добывала нефть на уровне, близком к целевому в рамках ОПЕК+, компенсирует недоисполнение сделки за счет будущих объемов, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:37
2024-07-23T14:37
2024-07-23T14:37
экономика
россия
александр новак
опек
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия в июле добывала нефть на уровне, близком к целевому в рамках ОПЕК+, компенсирует недоисполнение сделки за счет будущих объемов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Практически вышли, мы близко к нему. Мы несколько недоисполнили в полном объеме. Минэнерго сделает графики и соответствующие баррели будут компенсированы за счет будущих объемов", - сказал Новак журналистам в кулуарах российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству, отвечая на вопрос, вышла ли Россия на целевой уровень по сокращению добычи нефти в рамках договоренностей с ОПЕК+.
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экономика, россия, александр новак, опек, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, ОПЕК, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Новак рассказал о добыче нефти в России в июле
Новак: Россия в июле добывала нефть на уровне, близком к целевому в рамках ОПЕК+