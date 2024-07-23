https://ria.ru/20240723/neft-1961469583.html

Новак рассказал о добыче нефти в России в июле

Новак рассказал о добыче нефти в России в июле - РИА Новости, 23.07.2024

Новак рассказал о добыче нефти в России в июле

Россия в июле добывала нефть на уровне, близком к целевому в рамках ОПЕК+, компенсирует недоисполнение сделки за счет будущих объемов, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:37

2024-07-23T14:37

2024-07-23T14:37

экономика

россия

александр новак

опек

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия в июле добывала нефть на уровне, близком к целевому в рамках ОПЕК+, компенсирует недоисполнение сделки за счет будущих объемов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Практически вышли, мы близко к нему. Мы несколько недоисполнили в полном объеме. Минэнерго сделает графики и соответствующие баррели будут компенсированы за счет будущих объемов", - сказал Новак журналистам в кулуарах российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству, отвечая на вопрос, вышла ли Россия на целевой уровень по сокращению добычи нефти в рамках договоренностей с ОПЕК+.

https://ria.ru/20240723/kitaj-1961448935.html

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2024

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экономика, россия, александр новак, опек, министерство энергетики рф (минэнерго россии)