https://ria.ru/20240723/nazvanie-1961446960.html

Источник сообщил о планах по ребрендингу Red Wings

Источник сообщил о планах по ребрендингу Red Wings - РИА Новости, 23.07.2024

Источник сообщил о планах по ребрендингу Red Wings

Авиакомпания Red Wings может получить новое, российское название, планируется ребрендинг, сообщил РИА Новости источник, близкий к Ростеху (владеет... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:43

2024-07-23T13:43

2024-07-23T14:17

экономика

ростех

россия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings может получить новое, российское название, планируется ребрендинг, сообщил РИА Новости источник, близкий к Ростеху (владеет авиакомпанией). "Планируется провести ребрендинг Red Wings. Такие планы есть давно, и они обязательно будут реализованы. Авиакомпания, можно сказать, государственная, летает на отечественных самолетах, в основном "Суперджетах", и должна носить российское, понятное всем, название. Конечно, это означает, что в будущем изменится и фирменный стиль компании, включая форму бортпроводников", - сказал собеседник агентства.Источник РИА Новости в авиаотрасли ранее опроверг информацию о смене топ-менеджмента Red Wings и заявил, что он продолжает работу. До этого в ряде Telegram-каналов появилась информация, что авиакомпания в понедельник лишилась практически всего топ-менеджмента.Источник также отмечал, что информация, которая ранее появилась в Telegram-каналах, о направлении одного миллиарда рублей на проведение ребрендинга, неверна. Глобальных работ в этом направлении в авиакомпании не планировалось, говорил он.Ранее газета "Коммерсант" писала, что Red Wings планирует провести ребрендинг, основной вариант нового названия - "Рассвет". Как отмечалось, источники газеты на рынке полагают, что авиакомпания в составе "Ростеха", планирующая эксплуатировать только российские самолеты, хочет таким образом уйти от прежнего наименования, использовавшегося для чартерных перевозок.

https://ria.ru/20240722/red-wings-1961311265.html

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экономика, ростех, россия