https://ria.ru/20240723/nato-1961517463.html

"Поняли, что теряют". В НАТО встревожены из-за шага России

"Поняли, что теряют". В НАТО встревожены из-за шага России - РИА Новости, 23.07.2024

"Поняли, что теряют". В НАТО встревожены из-за шага России

Заявление главкома НАТО Кристофера Каволи о пагубности затягивания украинского конфликта говорит о том, что на Западе признают успехи России в зоне... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:44

2024-07-23T16:44

2024-07-23T16:46

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Заявление главкома НАТО Кристофера Каволи о пагубности затягивания украинского конфликта говорит о том, что на Западе признают успехи России в зоне спецоперации. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Для меня очевидно, что генерал Каволи понимает в этом намного больше, чем другие люди, потому что он военный, командующий НАТО. <…> Я думаю, что он полностью понимает, что Украина уже потеряна", — сказал аналитик.По словам Меркуриса, Каволи осознает, что Россия нанесет ВСУ сокрушительное поражение. Если даже американский генерал заметил, что дела у Украины плохи, значит, эта страна находится на грани полного краха, убежден эксперт.Ранее главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что, чем больше затягивается по времени конфликт на Украине, тем более он непредсказуем.По его словам, один из главных уроков этого противостояния заключается в том, что в подобных конфликтах "надо стремиться одерживать быструю победу", если военные действия затягиваются, то они "чреваты неожиданными поворотами".

https://ria.ru/20240722/rossiya-1961228015.html

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в мире, украина, россия, европа, нато, вооруженные силы украины