"Поняли, что теряют". В НАТО встревожены из-за шага России
Меркурис: в НАТО начинают понимать, что Россия побеждает на Украине
© AP Photo / Armando BabaniОфицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Заявление главкома НАТО Кристофера Каволи о пагубности затягивания украинского конфликта говорит о том, что на Западе признают успехи России в зоне спецоперации. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Для меня очевидно, что генерал Каволи понимает в этом намного больше, чем другие люди, потому что он военный, командующий НАТО. <…> Я думаю, что он полностью понимает, что Украина уже потеряна", — сказал аналитик.
По словам Меркуриса, Каволи осознает, что Россия нанесет ВСУ сокрушительное поражение. Если даже американский генерал заметил, что дела у Украины плохи, значит, эта страна находится на грани полного краха, убежден эксперт.
Ранее главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что, чем больше затягивается по времени конфликт на Украине, тем более он непредсказуем.
По его словам, один из главных уроков этого противостояния заключается в том, что в подобных конфликтах "надо стремиться одерживать быструю победу", если военные действия затягиваются, то они "чреваты неожиданными поворотами".
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22 июля, 13:02