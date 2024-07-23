https://ria.ru/20240723/nato-1961503490.html

В США забили тревогу из-за катастрофы для НАТО

В США забили тревогу из-за катастрофы для НАТО - РИА Новости, 23.07.2024

В США забили тревогу из-за катастрофы для НАТО

НАТО ждет неизбежный раскол в ближайшее десятилетие, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:58

2024-07-23T15:58

2024-07-23T15:58

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. НАТО ждет неизбежный раскол в ближайшее десятилетие, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."НАТО не переживет и десяти лет, все кончено. Когда этот конфликт (на Украине – прим. ред.) закончится поражением альянса, вы увидите глубокий раскол в самой НАТО, а также отречение стран от данного союза. Обманутые ожидания стран — членов НАТО выйдут на поверхность, и произойдет решительный разрыв между Востоком и Западом", — считает он.По словам бывшего военного, Запад окончательно превратился в общество "самоотмены", что и послужит причиной неизбежного развала НАТО."Мы отменяем сами себя с помощью санкций, безответственных военных расходов и отталкивания людей, которые нам нужны для выживания", — добавил Риттер.Ранее генерал Марк Милли, ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, заявил, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что к словам американского генерала стоит отнестись серьезно, так как заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме.

https://ria.ru/20240723/lavrov-1961450156.html

https://ria.ru/20240722/gryzlov-1961335952.html

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в мире, украина, сша, скотт риттер, марк милли, нато