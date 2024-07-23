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ГД приняла законопроекты, ужесточающие наказание за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 23.07.2024
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13:29 23.07.2024 (обновлено: 14:34 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/narkotiki-1961444183.html
ГД приняла законопроекты, ужесточающие наказание за пропаганду наркотиков
ГД приняла законопроекты, ужесточающие наказание за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 23.07.2024
ГД приняла законопроекты, ужесточающие наказание за пропаганду наркотиков
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении пакет законопроектов об увеличении наказания за пропаганду наркотиков. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:29
2024-07-23T14:34
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении пакет законопроектов об увеличении наказания за пропаганду наркотиков.Изменения планируется внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, это часть пакета из трех законопроектов.Документ вводит штрафы до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке. При этом произведения не подпадут под действие закона, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также под запретом не окажутся произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.Закон не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности.За повторную пропаганду наркотических средств в интернете, если нарушение совершается два раза в течение года, будет грозить:Также могут назначить исправительные работы на срок до двух лет или приговорить к лишению свободы на такой же период с запретом занимать определенные должности.Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20240527/gosduma-1948744526.html
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Госдума РФ, Россия, Общество
ГД приняла законопроекты, ужесточающие наказание за пропаганду наркотиков

ГД приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за пропаганду наркотиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении пакет законопроектов об увеличении наказания за пропаганду наркотиков.
Изменения планируется внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, это часть пакета из трех законопроектов.
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27 мая, 18:55
Документ вводит штрафы до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке. При этом произведения не подпадут под действие закона, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также под запретом не окажутся произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.
Закон не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности.
За повторную пропаганду наркотических средств в интернете, если нарушение совершается два раза в течение года, будет грозить:
  • штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей;
  • либо штраф в размере заработной платы или иного дохода за период от одного до двух лет;
  • либо от 180 до 240 часов обязательных работ с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
Также могут назначить исправительные работы на срок до двух лет или приговорить к лишению свободы на такой же период с запретом занимать определенные должности.
Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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