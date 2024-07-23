https://ria.ru/20240723/narkotiki-1961444183.html

ГД приняла законопроекты, ужесточающие наказание за пропаганду наркотиков

ГД приняла законопроекты, ужесточающие наказание за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 23.07.2024

ГД приняла законопроекты, ужесточающие наказание за пропаганду наркотиков

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении пакет законопроектов об увеличении наказания за пропаганду наркотиков. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:29

2024-07-23T13:29

2024-07-23T14:34

госдума рф

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении пакет законопроектов об увеличении наказания за пропаганду наркотиков.Изменения планируется внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, это часть пакета из трех законопроектов.Документ вводит штрафы до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке. При этом произведения не подпадут под действие закона, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также под запретом не окажутся произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.Закон не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности.За повторную пропаганду наркотических средств в интернете, если нарушение совершается два раза в течение года, будет грозить:Также могут назначить исправительные работы на срок до двух лет или приговорить к лишению свободы на такой же период с запретом занимать определенные должности.Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20240527/gosduma-1948744526.html

https://ria.ru/20240709/propaganda-1958486996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, россия, общество