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МВД объявило в розыск журналистку Соколовскую - РИА Новости, 23.07.2024
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14:40 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/mvd-1961470449.html
МВД объявило в розыск журналистку Соколовскую
МВД объявило в розыск журналистку Соколовскую - РИА Новости, 23.07.2024
МВД объявило в розыск журналистку Соколовскую
МВД России объявило в розыск журналистку и учредителя портала "Известия на Украине" Янину Соколовскую по уголовной статье, следует из базы ведомства. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:40
2024-07-23T14:40
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналистку и учредителя портала "Известия на Украине" Янину Соколовскую по уголовной статье, следует из базы ведомства. &quot;Янина Лазаревна Соколовская, 07.06.1971. Разыскивается по статье УК&quot;, - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой она разыскивается, не указывается.В июле прошлого года в столичном главке СК сообщали, что против Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии. Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
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происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД объявило в розыск журналистку Соколовскую

МВД объявило в розыск журналистку Янину Соколовскую по уголовной статье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯнина Соколовская
Янина Соколовская - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Янина Соколовская. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналистку и учредителя портала "Известия на Украине" Янину Соколовскую по уголовной статье, следует из базы ведомства.
«

"Янина Лазаревна Соколовская, 07.06.1971. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой она разыскивается, не указывается.

В июле прошлого года в столичном главке СК сообщали, что против Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии.
Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
Журналист-иноагент Олег Кашин. Архив - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Журналиста Кашина* объявили в розыск
19 июля, 16:29
 
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