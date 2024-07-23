https://ria.ru/20240723/mvd-1961470449.html

МВД объявило в розыск журналистку Соколовскую

МВД объявило в розыск журналистку Соколовскую - РИА Новости, 23.07.2024

МВД объявило в розыск журналистку Соколовскую

МВД России объявило в розыск журналистку и учредителя портала "Известия на Украине" Янину Соколовскую по уголовной статье, следует из базы ведомства. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:40

2024-07-23T14:40

2024-07-23T14:40

происшествия

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналистку и учредителя портала "Известия на Украине" Янину Соколовскую по уголовной статье, следует из базы ведомства. "Янина Лазаревна Соколовская, 07.06.1971. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой она разыскивается, не указывается.В июле прошлого года в столичном главке СК сообщали, что против Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии. Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

https://ria.ru/20240719/kashin-1960775358.html

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происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)