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Эксперт объяснил "нашествие" крылатых муравьев в Москве - РИА Новости, 23.07.2024
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17:38 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/muravey-1961531250.html
Эксперт объяснил "нашествие" крылатых муравьев в Москве
Эксперт объяснил "нашествие" крылатых муравьев в Москве - РИА Новости, 23.07.2024
Эксперт объяснил "нашествие" крылатых муравьев в Москве
Нашествия крылатых муравьев в Москве нет, они появляются во время брачного периода, период размножения у них длится с ранней весны до поздней осени, рассказал... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:38
2024-07-23T17:38
москва
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Нашествия крылатых муравьев в Москве нет, они появляются во время брачного периода, период размножения у них длится с ранней весны до поздней осени, рассказал РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин. Ранее в Telegram-каналах писали, что Москву наводнили кусающиеся крылатые муравьи и что их нашествие продлится до сентября. "Крылатые муравьи – это матки муравьев, которые появляются во время брачного периода. Их роль – размножение и распространение вида. Такое явление наблюдается в природе из года в год. Период размножения у муравьев продолжается с ранней весны до поздней осени. Их нашествия в Москве нет", - рассказал Кунафин. Специалист добавил, что у природы "все продумано", а любой вид для чего-то нужен. Так, садовые муравьи улучшают структуру почвы и способствуют повышению ее плодородия.
https://ria.ru/20240718/moskva-1960483406.html
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Москва
Эксперт объяснил "нашествие" крылатых муравьев в Москве

Эксперт объяснил "нашествие" крылатых муравьев в Москве брачным периодом

© iStock.com / SmithoreЛетающие муравьи
Летающие муравьи - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© iStock.com / Smithore
Летающие муравьи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Нашествия крылатых муравьев в Москве нет, они появляются во время брачного периода, период размножения у них длится с ранней весны до поздней осени, рассказал РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин.
Ранее в Telegram-каналах писали, что Москву наводнили кусающиеся крылатые муравьи и что их нашествие продлится до сентября.
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"Крылатые муравьи – это матки муравьев, которые появляются во время брачного периода. Их роль – размножение и распространение вида. Такое явление наблюдается в природе из года в год. Период размножения у муравьев продолжается с ранней весны до поздней осени. Их нашествия в Москве нет", - рассказал Кунафин.
Специалист добавил, что у природы "все продумано", а любой вид для чего-то нужен. Так, садовые муравьи улучшают структуру почвы и способствуют повышению ее плодородия.
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