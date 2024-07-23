https://ria.ru/20240723/muravey-1961531250.html

Эксперт объяснил "нашествие" крылатых муравьев в Москве

Эксперт объяснил "нашествие" крылатых муравьев в Москве - РИА Новости, 23.07.2024

Эксперт объяснил "нашествие" крылатых муравьев в Москве

Нашествия крылатых муравьев в Москве нет, они появляются во время брачного периода, период размножения у них длится с ранней весны до поздней осени, рассказал... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:38

2024-07-23T17:38

2024-07-23T17:38

москва

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Нашествия крылатых муравьев в Москве нет, они появляются во время брачного периода, период размножения у них длится с ранней весны до поздней осени, рассказал РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин. Ранее в Telegram-каналах писали, что Москву наводнили кусающиеся крылатые муравьи и что их нашествие продлится до сентября. "Крылатые муравьи – это матки муравьев, которые появляются во время брачного периода. Их роль – размножение и распространение вида. Такое явление наблюдается в природе из года в год. Период размножения у муравьев продолжается с ранней весны до поздней осени. Их нашествия в Москве нет", - рассказал Кунафин. Специалист добавил, что у природы "все продумано", а любой вид для чего-то нужен. Так, садовые муравьи улучшают структуру почвы и способствуют повышению ее плодородия.

https://ria.ru/20240718/moskva-1960483406.html

https://ria.ru/20240627/nauka-1955549493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва