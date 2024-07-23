https://ria.ru/20240723/mts-1961479704.html

В МТС оценили, готово ли общество к появлению человекоподобных роботов

В МТС оценили, готово ли общество к появлению человекоподобных роботов - РИА Новости, 23.07.2024

В МТС оценили, готово ли общество к появлению человекоподобных роботов

Ни общество, ни государство, ни институты не готовы к появлению человекоподобных роботов, для этого нужно создавать дополнительную нормативную базу, прописывать РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:54

2024-07-23T14:54

2024-07-23T14:58

экономика

технологии

илон маск

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ни общество, ни государство, ни институты не готовы к появлению человекоподобных роботов, для этого нужно создавать дополнительную нормативную базу, прописывать этические принципы, таким мнением с РИА Новости поделился вице-президент по стратегии и инновациям МТС, CEO Future Crew Евгений Черешнев. Ранее в понедельник американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X заявил, что его компания-производитель электромобилей Tesla в 2025 году начнет производство человекоподобных роботов для внутреннего пользования, а в массовом производстве для других компаний - в 2026 году. "Если говорить конкретно о человекоподобных роботах, то нет, прямо сейчас, ни общество, ни государство, ни институты не готовы к этому. Нужно разрабатывать дополнительную нормативную базу: кому принадлежит робот и результаты его деятельности, может ли робот свободно ходить по улицам, может ли он снимать и передавать видео в реальном времени, как он должен хранить данные, которые собрал в открытом мире, создавать этические принципы и так далее", - сказал Черешнев. По его словам, спрос на таких роботов сформируется в двух случаях: если их труд будет дешевле человеческого и, если сам процесс использования роботов в качестве рабочей силы будет технологически и юридически простым. Он отметил, что главное преимущество робота в том, что он никогда не ест, не спит, не берет отпуск, не нуждается в медицинской страховке, поощрениях, услугах психотерапевта. Поэтому в перспективе человекоподобный робот - это идеальный работник. Он добавил, что такие роботы могут закрыть потребности компаний, касающиеся любого физического труда, предполагающего переноску грузов. Это может быть доставка, работа на складах и в точках выдачи. В свою очередь, по словам аналитика Алексея Бойко, роботы полезны тем, что снимут множество головных болей производителя в виде человеческого фактора, проблем с профсоюзами, роста фонда оплаты труда, простоями по болезни, текучестью и нехваткой кадров. По мнению эксперта, робот не должен стоить более $300-$400 тысяч. При условии, что полная стоимость владения роботом за 2-3 года будет ниже, чем расходы на оплату труда за 2-3 года работников, которых заменит робот, спрос может оказаться значительным. Однако влиять на этот спрос могут регуляторы, которые могут ввести "налог на роботов" с тем, чтобы сохранить рабочие места для людей. "К заявлениям Маска нужно относиться серьезно: если он что-то говорит, то он это делает. Когда Илон Маск в начале нулевых вложился в Tesla, никто не верил в рынок электромобилей. В 2021 году капитализация компании превысила $1 триллион, а по итогам только 2023 года компания продала во всем мире 1,8 миллиона автомобилей, а сам рынок растет двузначными темпами", - подытожил Черешнев.

https://ria.ru/20240209/mask-1926297416.html

https://ria.ru/20240721/mask--1961064150.html

https://ria.ru/20240711/mask-1958950722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, технологии, илон маск