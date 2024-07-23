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Пострадавшего под Белгородом ребенка отправят на лечение в Москву
Пострадавшего под Белгородом ребенка отправят на лечение в Москву - РИА Новости, 23.07.2024
Пострадавшего под Белгородом ребенка отправят на лечение в Москву
Один из пострадавших за сутки от украинских обстрелов под Белгородом ребенок будет отправлен в Москву на лечение, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:08
2024-07-23T09:08
2024-07-23T09:36
происшествия
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Один из пострадавших за сутки от украинских обстрелов под Белгородом ребенок будет отправлен в Москву на лечение, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее сообщалось, что двое детей ранены в селе Никольское Шебекинского городского округа при обстреле со стороны Украины. "За вчерашний день у нас девять человек, мирных жителей, пострадали, из них два ребенка. Одного ребенка отправляем сейчас в Российскую детскую клиническую больницу. Уверен, что наши московские коллеги сделают все, чтобы помочь справиться с этой бедой", - отметил он. Кроме того, губернатор вновь выразил соболезнования в связи со смертью мужчины, пострадавшего во время атаки украинского беспилотника в Маломихайловке.
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происшествия, здоровье - общество, белгород, москва, украина, вячеслав гладков
Происшествия, Здоровье - Общество, Белгород, Москва, Украина, Вячеслав Гладков
Пострадавшего под Белгородом ребенка отправят на лечение в Москву
Пострадавший под Белгородом ребенок будет отправлен в Москву на лечение