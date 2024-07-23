Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшего под Белгородом ребенка отправят на лечение в Москву - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 23.07.2024 (обновлено: 09:36 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/moskva-1961372257.html
Пострадавшего под Белгородом ребенка отправят на лечение в Москву
Пострадавшего под Белгородом ребенка отправят на лечение в Москву - РИА Новости, 23.07.2024
Пострадавшего под Белгородом ребенка отправят на лечение в Москву
Один из пострадавших за сутки от украинских обстрелов под Белгородом ребенок будет отправлен в Москву на лечение, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:08
2024-07-23T09:36
происшествия
здоровье - общество
белгород
москва
украина
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Один из пострадавших за сутки от украинских обстрелов под Белгородом ребенок будет отправлен в Москву на лечение, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее сообщалось, что двое детей ранены в селе Никольское Шебекинского городского округа при обстреле со стороны Украины. "За вчерашний день у нас девять человек, мирных жителей, пострадали, из них два ребенка. Одного ребенка отправляем сейчас в Российскую детскую клиническую больницу. Уверен, что наши московские коллеги сделают все, чтобы помочь справиться с этой бедой", - отметил он. Кроме того, губернатор вновь выразил соболезнования в связи со смертью мужчины, пострадавшего во время атаки украинского беспилотника в Маломихайловке.
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927817988.html
белгород
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, белгород, москва, украина, вячеслав гладков
Происшествия, Здоровье - Общество, Белгород, Москва, Украина, Вячеслав Гладков
Пострадавшего под Белгородом ребенка отправят на лечение в Москву

Пострадавший под Белгородом ребенок будет отправлен в Москву на лечение

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Один из пострадавших за сутки от украинских обстрелов под Белгородом ребенок будет отправлен в Москву на лечение, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что двое детей ранены в селе Никольское Шебекинского городского округа при обстреле со стороны Украины.
«
"За вчерашний день у нас девять человек, мирных жителей, пострадали, из них два ребенка. Одного ребенка отправляем сейчас в Российскую детскую клиническую больницу. Уверен, что наши московские коллеги сделают все, чтобы помочь справиться с этой бедой", - отметил он.
Кроме того, губернатор вновь выразил соболезнования в связи со смертью мужчины, пострадавшего во время атаки украинского беспилотника в Маломихайловке.
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Раненный при обстреле Белгорода мужчина рассказал о гибели супруги
16 февраля, 16:10
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБелгородМоскваУкраинаВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала