https://ria.ru/20240723/moskva-1961372257.html

Пострадавшего под Белгородом ребенка отправят на лечение в Москву

Пострадавшего под Белгородом ребенка отправят на лечение в Москву - РИА Новости, 23.07.2024

Пострадавшего под Белгородом ребенка отправят на лечение в Москву

Один из пострадавших за сутки от украинских обстрелов под Белгородом ребенок будет отправлен в Москву на лечение, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:08

2024-07-23T09:08

2024-07-23T09:36

происшествия

здоровье - общество

белгород

москва

украина

вячеслав гладков

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Один из пострадавших за сутки от украинских обстрелов под Белгородом ребенок будет отправлен в Москву на лечение, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее сообщалось, что двое детей ранены в селе Никольское Шебекинского городского округа при обстреле со стороны Украины. "За вчерашний день у нас девять человек, мирных жителей, пострадали, из них два ребенка. Одного ребенка отправляем сейчас в Российскую детскую клиническую больницу. Уверен, что наши московские коллеги сделают все, чтобы помочь справиться с этой бедой", - отметил он. Кроме того, губернатор вновь выразил соболезнования в связи со смертью мужчины, пострадавшего во время атаки украинского беспилотника в Маломихайловке.

https://ria.ru/20240216/obstrel-1927817988.html

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происшествия, здоровье - общество, белгород, москва, украина, вячеслав гладков