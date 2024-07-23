https://ria.ru/20240723/mosgorsud-1961532833.html

Мосгорсуд признал законным домашний арест гендиректора "Кухни на районе"

Мосгорсуд признал законным домашний арест гендиректора "Кухни на районе" - РИА Новости, 23.07.2024

Мосгорсуд признал законным домашний арест гендиректора "Кухни на районе"

Мосгорсуд признал законным домашний арест, назначенный гендиректору компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антону Лозину по делу о массовом отравлении людей РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:42

2024-07-23T17:42

2024-07-23T17:42

происшествия

здоровье - общество

москва

россия

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анна попова

московский городской суд

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест, назначенный гендиректору компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антону Лозину по делу о массовом отравлении людей фасолью, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Домашние аресты ранее также обжаловали два других фигуранта: руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Мосгорсуд оставил их жалобы без удовлетворения, согласившись с решением Замоскворецкого райсуда. Следствие добивалось ареста четырех обвиняемых, однако в СИЗО отправился лишь повар Карим Норматов. Согласно картотеке, решение о его аресте не обжаловано. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). В конце июня столичный суд приостановил на 90 дней работу "Локалкитчен" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. По последним данным, 17 человек остаются в больницах, 11 из них в реанимации. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.

https://ria.ru/20240722/botulizm-1961221008.html

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, москва, россия, санкт-петербург, анна попова, московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки