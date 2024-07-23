Мосгорсуд признал законным домашний арест гендиректора "Кухни на районе"
Мосгорсуд признал законным домашний арест гендиректора "Кухни на районе" Лозина
Московский городской суд. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест, назначенный гендиректору компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антону Лозину по делу о массовом отравлении людей фасолью, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Домашние аресты ранее также обжаловали два других фигуранта: руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Мосгорсуд оставил их жалобы без удовлетворения, согласившись с решением Замоскворецкого райсуда.
Следствие добивалось ареста четырех обвиняемых, однако в СИЗО отправился лишь повар Карим Норматов. Согласно картотеке, решение о его аресте не обжаловано.
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ).
В конце июня столичный суд приостановил на 90 дней работу "Локалкитчен" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. По последним данным, 17 человек остаются в больницах, 11 из них в реанимации.
Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
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