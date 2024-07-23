https://ria.ru/20240723/mosenergo-1961551010.html

В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ

В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 23.07.2024

В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ

Электроснабжение на ТЭЦ-27 восстановили в Мытищах, сообщается в Telegram-канале администрации. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:46

2024-07-23T18:46

2024-07-23T18:54

мытищи

мосэнерго

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938579304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f56feb1ae1a6d0a89666b3eb76aa551c.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Электроснабжение на ТЭЦ-27 восстановили в Мытищах, сообщается в Telegram-канале администрации.Ранее администрация городского округа сообщала, что аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 произошло в Мытищах, сообщается в Telegram-канале администрации."Администрация информирует. 23.07.2024 года. Улица Юбилейная, улица Белобородова, улица Кедрина, 1-й Рупасовский переулок и улица Мира. Электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240723/vagon-tsisterna-1961538451.html

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мытищи, мосэнерго, происшествия