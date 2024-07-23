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В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 23.07.2024
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18:46 23.07.2024 (обновлено: 18:54 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/mosenergo-1961551010.html
В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ
В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 23.07.2024
В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ
Электроснабжение на ТЭЦ-27 восстановили в Мытищах, сообщается в Telegram-канале администрации. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:46
2024-07-23T18:54
мытищи
мосэнерго
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Электроснабжение на ТЭЦ-27 восстановили в Мытищах, сообщается в Telegram-канале администрации.Ранее администрация городского округа сообщала, что аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 произошло в Мытищах, сообщается в Telegram-канале администрации."Администрация информирует. 23.07.2024 года. Улица Юбилейная, улица Белобородова, улица Кедрина, 1-й Рупасовский переулок и улица Мира. Электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240723/vagon-tsisterna-1961538451.html
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мытищи, мосэнерго, происшествия
Мытищи, Мосэнерго, Происшествия
В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ

Власти Мытищ сообщили о восстановлении электроснабжения после аварии на ТЭЦ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТЭЦ
ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТЭЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Электроснабжение на ТЭЦ-27 восстановили в Мытищах, сообщается в Telegram-канале администрации.
Ранее администрация городского округа сообщала, что аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 произошло в Мытищах, сообщается в Telegram-канале администрации.
"Администрация информирует. 23.07.2024 года. Улица Юбилейная, улица Белобородова, улица Кедрина, 1-й Рупасовский переулок и улица Мира. Электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.
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